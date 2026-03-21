سرویس رسانی رایگان به نمازگزاران عید فطر با بیش از ۵۰۰ دستگاه ون

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، علی رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران ضمن تبریک عید نوروز و عید سعید فطر آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شهروندان روزه‌دار تهرانی اظهار داشت: از ساعت ۴ صبح امروز در تمامی محورها که از قبل اعلام شده بود فعالیت ناوگان تاکسیرانی به منظور خدمت رسانی به نمازگزاران آغاز شد.

وی افزود: در مجموع بیش از ۵۰۰ دستگاه تاکسی از صبح امروز در محورهای ایستگاه مترو سهروردی, پارکینگ بیهقی پارکینگ مستضعفان, پل سید خندان, ضلع شمالی بزرگراه شهید سلیمانی, پارکینگ حکمت صدرا و گلگشت, و محور تونل رسالت تا پل مدرس خدمت رسانی صورت گرفت که با استقبال حضور گسترده شهروندان تهرانی مواجه بود.