سرویس رسانی رایگان به نمازگزاران عید فطر با بیش از ۵۰۰ دستگاه ون

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از سرویس رسانی به نمازگزاران عید سعید فطر امسال با بیش از ۵۰۰ دستگاه ون تاکسی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، علی رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران ضمن تبریک عید نوروز و عید سعید فطر آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شهروندان روزه‌دار تهرانی اظهار داشت: از ساعت ۴ صبح امروز در تمامی محورها که از قبل اعلام شده بود فعالیت ناوگان تاکسیرانی به منظور خدمت رسانی به نمازگزاران آغاز شد.

وی افزود: در مجموع بیش از ۵۰۰ دستگاه تاکسی از صبح امروز در محورهای ایستگاه مترو سهروردی, پارکینگ بیهقی پارکینگ مستضعفان, پل سید خندان, ضلع شمالی بزرگراه شهید سلیمانی, پارکینگ حکمت صدرا و گلگشت, و محور تونل رسالت تا پل مدرس خدمت رسانی صورت گرفت که با استقبال حضور گسترده شهروندان تهرانی مواجه بود.

 

