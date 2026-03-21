بهبود وضعیت حیات وحش پارک های ملی خجیر و سرخه حصار با وجود شرایط جنگ تحمیلی
معاون طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست استان تهران از بهبود وضعیت حیات وحش در پارک های ملی خجیر و سرخه حصار به دنبال بارندگی های اخیر و با تلاش شبانه روزی محیط بانان در شرایط جنگ تحمیلی صهیونی و آمریکایی خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا اقتدار پس از بازدید از پارک های ملی خجیر و سرخه حصار، بیان کرد: با وجود شرایط ویژه عملیاتی و کاهش تردد انسانی، وضعیت حیات وحش در این دو پارک ملی به تبعیت از بارندگی های اخیر، رو به بهبود است.
وی افزود: محیط بانان ما در این پارک های ملی، علی رغم تمامی چالش ها و محدودیت های موجود، با عزمی راسخ در حال انجام وظایف حفاظتی خود هستند و حضور مداوم و نظارت بر زیستگاه ها، تضمین کننده امنیت حیات وحش در این دوره حساس است.
براساس گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، اقتدار تأکید کرد: پایش مستمر مناطق و گشت های حفاظتی با جدیت دنبال می شود تا از هرگونه تعرض به محیط زیست و حیات وحش جلوگیری شود.