بهبود وضعیت حیات‌ وحش پارک‌ های ملی خجیر و سرخه‌ حصار با وجود شرایط جنگ تحمیلی

به گزارش ایلنا، رضا اقتدار پس از بازدید از پارک‌ های ملی خجیر و سرخه‌ حصار، بیان کرد: با وجود شرایط ویژه عملیاتی و کاهش تردد انسانی، وضعیت حیات‌ وحش در این دو پارک ملی به تبعیت از بارندگی‌ های اخیر، رو به بهبود است.

وی افزود: محیط‌ بانان ما در این پارک‌ های ملی، علی‌ رغم تمامی چالش‌ ها و محدودیت‌ های موجود، با عزمی راسخ در حال انجام وظایف حفاظتی خود هستند و حضور مداوم و نظارت بر زیستگاه‌ ها، تضمین‌ کننده امنیت حیات‌ وحش در این دوره حساس است.

براساس گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، اقتدار تأکید کرد: پایش مستمر مناطق و گشت‌ های حفاظتی با جدیت دنبال می‌ شود تا از هرگونه تعرض به محیط‌ زیست و حیات‌ وحش جلوگیری شود.

