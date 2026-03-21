استاندار تهران: رمز اقتصاد مقاومتی «سپردن کار به مردم» است

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان، در یک گفتگوی رادیویی با اشاره به تشکیل ستاد سفرهای نوروزی در استانداری تهران اظهار کرد: با توجه به اینکه تهران به عنوان شاهراه ارتباطی کشور، مسیر تردد بسیاری از هموطنان است، امسال تدابیر ویژه‌ای برای سفر امن مسافران اندیشیده شده است.

وی افزود: حضور گسترده پلیس در اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها، همراه با استقرار دستگاه‌های امدادرسان از جمله هلال‌احمر و اورژانس، برای ارائه خدمات به مسافران پیش‌بینی و همچنین تمهیدات لازم برای فعال‌بودن رستوران‌ها و ارائه خدمات به مسافران در سطح استان تهران اندیشیده شده است.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» توسط رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: مردم مهم‌ترین مولفه قدرت جمهوری اسلامی هستند و اقتصاد مقاومتی به معنای تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در شرایط سخت تحریمی و جنگ نابرابر اقتصادی است.

معتمدیان با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی سپردن امور اقتصادی به مردم و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی، تصریح کرد: استان تهران با داشتن ۵۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، بزرگترین شهرک‌های صنعتی و سهم یک‌سومی از تولید ناخالص داخلی، نقش بی‌بدیلی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد که بیش از ۵۰ درصد وصول مالیاتی کشور نیز از طریق اقتصاد استان تهران انجام می‌شود.

براساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی در پایان با اشاره به نقش وحدت ملی و مشارکت مردم در تأمین امنیت، بر آمادگی کامل استان برای اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای شکوفایی اقتصادی تأکید کرد.

