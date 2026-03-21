دستوالعمل و اقدامات تغذیهای وزارت بهداشت در شرایط بحران
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از اجرای دستورالعملهای تغذیهای در شرایط بحران و جنگ خبر داد. این اقدامات شامل فعالیتهای آموزشی گسترده، توزیع پیامهای خود مراقبتی و تابآوری تغذیهای، و پایش روزانه خدمات در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور است.
یه گزارش ایلنا، احمد اسماعیلزاده، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: در بازه زمانی ۹ تا ۲۴ اسفند ماه، خدمات ویژهای به گروههای خاص در مراکز بهبود تغذیه ارائه شده است. این خدمات شامل مراقبت تغذیهای برای مادران باردار، سالمندان و بیماران مبتلا به فشار خون بالا یا دیابت بوده است. همچنین، متون آموزشی در زمینه تغذیه در شرایط بحران تهیه و منتشر شده است.
وی بر اهمیت خود مراقبتی و تابآوری تغذیهای در شرایط اضطرار تاکید کرد و گفت: در همین راستا، دانشگاههای علوم پزشکی کشور با تهیه و انتشار پیامها و رسانههای آموزشی و همچنین ارائه آموزشهای حضوری و وبیناری، تلاش کردهاند تا سطح آگاهی جامعه را در زمینه تغذیه صحیح در شرایط بحران افزایش دهند.
به گفته وی این اقدامات شامل بازدید میدانی از مراکز اسکان اضطراری و ارائه برنامهریزی تغذیه تخصصی نیز میشود.
مدیر کل دفتر تغذیه جامعه وزارت بهداشت افزود: با شروع جنگ تحمیلی و حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی به کشور عزیزمان، در اولین فرصت تیمهای تخصصی در حوزه تغذیه جامعه فعال شدند و دستورالعملهای تغذیهای در شرایط بحران که از قبل آماده شده بود، در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، در سریعترین زمان ممکن اقدام به انجام فعالیتهای مختلف در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور گردید.
وی افزود: این فعالیتها شامل تهیه پیامها و رسانههای آموزشی خود مراقبتی و تابآوری تغذیه در شرایط اضطرار و بحران، بارگذاری مطالب آموزشی و توصیههای تغذیهای مرتبط با شرایط اضطرار در سایتهای مختلف و کانالهای اطلاعرسانی پیامرسانهای اجتماعی از جمله کانالهای اطلاعرسانی دانشگاهها، معاونتهای بهداشت، کارشناسان سلامت آموزش و پرورش مناطق، رابطین و سفیران سلامت، سفیران سلامت دانشآموزی، کارکنان شهرداری، کارکنان حوزه بهداشت مراکز و شبکههای بهداشت بود.
اسماعیل زاده گفت: همچنین در شهرهایی که مورد هجوم قرار گرفته بودند و مراکز اسکان اضطراری تشکیل شده بود، بازدید میدانی انجام گرفت و بر اساس دستورالعمل تخصصی تغذیه در شرایط بحران، برنامهریزی تغذیه انجام شد.
علاوه بر این، جلسات آموزشی گروهی خود مراقبتی تغذیه در شرایط اضطرار ویژه مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت و گروههای مختلف اجتماعی هم به صورت حضوری و هم به صورت وبیناری در مراکز متعدد دانشگاهی انجام میشود.
وی افزود: در مرحله بعد، محتواهایی که از قبل در خصوص نگهداری مواد غذایی در شرایط بحران آماده شده بود، برای تمامی مراکز و پایگاههای بهداشتی ارسال و تاکید شد که هم در خصوص فعالیتهای رسانهای و فضای مجازی آموزشهای لازم انجام شود و همچنین به صورت حضوری در مراکز بهداشتی برای مراجعین آموزشهای لازم داده شود.
براساس گزارش وبدا، گفتنی است که طی یک دستورالعمل مشخص، تمامی این فعالیتها در دانشگاههای علوم پزشکی توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه به صورت روزانه مورد پایش و بررسی قرار میگیرد و در صورت لزوم پیشنهادات لازم در خصوص بهبود این خدمات ارائه میشود.
