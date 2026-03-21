ایران متحد، پلیس فداکار/ امنیت در روزهای حساس

به گزارش ایلنا به نقل از فراجا، سردار سعید منتظرالمهدی در این یادداشت نوشت: «واقعیت جنگی کشور، بر هیچ کس پوشیده نیست؛ پس حفظ ثبات و آرامش عمومی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعامل صمیمانه مردم و تلاش خستگی‌ناپذیر نیروهای انتظامی است.

پلیس در این روزها نه‌تنها مسئولیت‌های مرسوم خود را در حوزه پیشگیری از جرم، مدیریت ترافیک نوروزی، آرام‌سازی فضاهای شهری و مراقبت از سفرهای هم‌میهنان دنبال می‌کند، بلکه با روحیه‌ای جهادی و شبانه‌روزی، بار سنگین مأموریت‌های تخصصی و امنیتی را نیز بر دوش می‌کشد. حضور هوشمندانه، واکنش سریع و ایثار کارکنانی که در حساس‌ترین نقاط مأمور خدمت‌اند، ستون اعتماد و آرامش جامعه را استوار نگه داشته است.

در شرایطی که کشور و منطقه با التهاب و تهدید روبه‌روست، پایداری امنیت داخلی نیازمند هماهنگی دقیق، رصد مداوم و فداکاری کارکنانی است که مأموریت خود را با نهایت جدیت و انضباط انجام می‌دهند. این تلاش‌ها اگرچه گاه در سکوت و دور از دیده‌هاست، اما اثر آن در آرامش خانواده‌ها، استمرار فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری امید اجتماعی به‌وضوح دیده می‌شود.

شعار "ایرانِ متحد، پلیس فداکار" تأکید می‌کند که امنیت، محصول هم‌افزایی است: هم‌افزایی میان هوشیاری مردم و تلاش حرفه‌ای نیروهایی که پاسداری از جان، مال و آرامش شهروندان را رسالت خود می‌دانند. این پیوند، سرمایه‌ اجتماعی بزرگی است که می‌تواند کشور را در دشوارترین برهه‌ها نیز به‌سوی ثبات و آرامش رهنمون کند.

امید است که با اتحاد مردم و فداکاری نیروهای پلیس، سال تازه سرشار از امنیت، آرامش، امید و همبستگی برای ایران باشد.»

انتهای پیام/