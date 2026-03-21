خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای پرتردد/ یک‌طرفه شدن جاده چالوس

کد خبر : 1764206
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای پرتردد کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی‌اسد در ابتدای این پیام اظهار کرد: تقارن بهار طبیعت با عید سعید فطر، فرصتی ارزشمند برای تقویت همدلی، آرامش و سفرهای ایمن برای هم‌وطنان است و امیدواریم در سال جدید شاهد کاهش حوادث رانندگی و ارتقاء ایمنی در جاده‌های کشور باشیم.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای شمالی کشور تصریح کرد: با توجه به افزایش قابل توجه بار ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال، به منظور مدیریت جریان ترافیک و ارتقای ضریب ایمنی، از ساعت ۱۱ امروز اول فروردین، تردد انواع وسایل نقلیه در این دومحور از مسیر شمال به جنوب (مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج) ممنوع خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، مسیر جنوب به شمال در محورهای مذکور به‌صورت یک‌طرفه اعمال شده و این محدودیت‌ها تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

سردار کرمی اسد با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی سفر خاطرنشان کرد: از تمامی مسافران درخواست می‌شود پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع حاصل نموده و با مدیریت زمان سفر، از ایجاد گره‌های ترافیکی و بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.

وی در پایان بر همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه و راهور و رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی به‌عنوان عامل اصلی در تأمین ایمنی و تسهیل عبور  تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل