به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، باشگاه دانشجویان فداکار متشکل از برگزیدگان ادوار آیین تندیس ملی فداکاری، از جامعه دانشگاهی دانشجویان و عموم مردم علاقه‌مند امدادرسانی به‌منظور کمک به هموطنان آسیب‌دیده دعوت به همکاری می‌کند.

داوطلبان می‌توانند در زمینه‌های امدادگری، فوریت‌های پزشکی و پرستاری، مشاوره و پشتیبانی روانی، کمک به تأمین اقلام مورد نیاز خانواده‌های آسیب‌دیده و جمع‌آوری کمک‌های مالی و غیرمالی با باشگاه دانشجویان فداکار همکاری داشته باشند.

پشتیبانی درسی از کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده، کمک به آواربرداری و مهارت‌های بنایی و تأسیسات ساختمانی برای کمک به بازسازی منازل و ... از دیگر زمینه‌های همکاری داوطلبان مردمی دانشجویی و دانشگاهی در جنگ رمضان تعیین شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و اعلام آمادگی، نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره تماس خود را به شناسه tandisjahat@ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

