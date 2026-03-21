فراخوان جذب داوطلبان کمک به هموطنان آسیبدیده از جنگ رمضان
معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در شرایط جنگی موجود فراخوانی را برای جذب داوطلبان مردمی بهمنظور کمک به هموطنان آسیبدیده از جنگ رمضان منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، باشگاه دانشجویان فداکار متشکل از برگزیدگان ادوار آیین تندیس ملی فداکاری، از جامعه دانشگاهی دانشجویان و عموم مردم علاقهمند امدادرسانی بهمنظور کمک به هموطنان آسیبدیده دعوت به همکاری میکند.
داوطلبان میتوانند در زمینههای امدادگری، فوریتهای پزشکی و پرستاری، مشاوره و پشتیبانی روانی، کمک به تأمین اقلام مورد نیاز خانوادههای آسیبدیده و جمعآوری کمکهای مالی و غیرمالی با باشگاه دانشجویان فداکار همکاری داشته باشند.
پشتیبانی درسی از کودکان و نوجوانان آسیبدیده، کمک به آواربرداری و مهارتهای بنایی و تأسیسات ساختمانی برای کمک به بازسازی منازل و ... از دیگر زمینههای همکاری داوطلبان مردمی دانشجویی و دانشگاهی در جنگ رمضان تعیین شده است.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و اعلام آمادگی، نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره تماس خود را به شناسه tandisjahat@ در پیامرسان ایتا ارسال کنند.