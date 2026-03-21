به گزارش ایلنا به نقل از هلال‌احمر؛ رئیس جمعیت هلال‌احمر در مراسم تقدیر از این خیر داوطلب گفت: در روزگاری که انسانیت در آزمون‌های سخت سنجیده می‌شود، نام‌هایی می‌درخشند که با ایثار و مهر، معنای واقعی خدمت را به تصویر می‌کشند.

کولیوند افزود: آقای صمدزاده، خیر نیک‌اندیش و همراه وفادار میدان‌های امداد، نمونه‌ای درخشان از این انسان‌های بزرگ‌منش است؛ مردی که بی‌وقفه و با قلبی سرشار از عشق به مردم، ۲۱ روز متوالی در کنار امدادگران، بی‌هیچ چشم‌داشتی، ایستاد و با تمام توان، بار سنگین رنج همنوعان را سبک‌تر کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: حضور ارزشمند ایشان، نه‌تنها پشتوانه‌ای استوار برای نیروهای امدادی، بلکه چراغ امیدی در دل آسیب‌دیدگان و جلوه‌ای از فرهنگ والای «خدمت بی‌منت» است.

کولیوند در ادامه با بیان اینکه با نهایت احترام و افتخار، از این روح بلند و همت مثال‌زدنی تقدیر می‌کنیم و این اقدام ارزشمند را نشانه‌ای از زنده بودن روح همدلی، مسئولیت‌پذیری و انسان‌دوستی در جامعه می‌دانیم، تاکید کرد: بی‌تردید، نام آقای صمدزاده در حافظه‌ی این روزهای سخت، به‌عنوان نماد وفاداری، ایثار و انسانیت ماندگار خواهد شد.

