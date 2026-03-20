به گزارش ایلنا، محمد جعفری، از طرح ویژه معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش برای پاسداشت یاد و نام دانش‌آموزان شهید در جنگ تحمیلی رمضان خبر داد و گفت: در طرحی تحت عنوان «به نام فرزندان ایران»، کارگروهی اجرایی در استان‌های کشور به مسئولیت معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش استان تشکیل شده که مکان‌یابی و جانمایی پروژه‌ها و فضاهای ورزشی که دارای شاخص‌های لازم جهت نامگذاری به نام مقدس این شهدای معزز را در دستور کار قرار داده‌ شده است.

وی با اشاره به این ماموریت دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی افزود: اماکن و فضاهای ورزشی که دارای استانداردهای کامل و جامع شامل فنس، روشنایی و حداکثر استانداردهای بهره‌برداری بوده و در محوریت و مرکزیت شهرها و یا مناطق و شهرستان‌ها هستند محل اجرای این طرح قرار می‌گیرند که تابلو و شناسنامه اجرایی آن با درج مشخصات شهید دانش‌آموز مربوطه در آن نصب می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی با تاکید بر اولویت‌بندی صورت گرفته در طرح «به نام فرزندان ایران»، ادامه داد: در هر استان با اولویت شهدای دانش‌آموز شهرستان میناب و بر اساس سهمیه‌های در نظر گرفته شده، اقدام لازم در دستور کارگروه اجرایی استان قرار می‌گیرد ضمن اینکه علاوه بر نام‌گذاری فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای به نام مبارک شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، هر استان به نام هر شهید دانش‌آموز استان مربوطه خود نیز فضای ورزشی درون مدرسه‌ای ایجاد می‌نماید.

