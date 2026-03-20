به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، اعلام کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت به صورت روان جریان دارد و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ قلی‌نیا افزود: در برخی از محورهای استان چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران گزارش شده است. همچنین بارش باران در برخی از محورهای استان‌های فارس، کرمانشاه، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، لرستان، همدان، اردبیل، زنجان و مرکزی ادامه دارد.

وی در خصوص محورهای مسدود شریانی اظهار کرد: محور اصفهان به شهرکرد (تونل رخ) مسدود بوده و محور جایگزین برای تردد، مسیر هاردنگ – سامان – شهرکرد تعیین شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت: محورهای پونل – خلخال و پاتاوه – دهدشت تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

وی همچنین درباره محورهای دارای انسداد فصلی تصریح کرد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.

