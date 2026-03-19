بازگشایی دوطرفه محور چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۲۳ امشب
کد خبر : 1763841
جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش ترددهای نوروزی اظهار کرد: در پی موج جدید سفرهای نوروزی، امروز شاهد افزایش قابل توجه بار ترافیکی در محورهای مواصلاتی شمال کشور، بهویژه آزادراه تهران–شمال و جاده چالوس بودیم.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، افزود: بهمنظور مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی تردد، از ساعت ۱۹:۰۰ مسیر جنوب به شمال این دو محور بهصورت یکطرفه اعمال محدودیت شد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: با کاهش حجم ترافیک و روانسازی مسیر، از ساعت ۲۳:۰۰ محدودیتهای ترافیکی برداشته شده و محورهای مذکور بهصورت دوطرفه بازگشایی خواهند شد و تردد برای هموطنان و مسافران گرامی امکان پذیر است.