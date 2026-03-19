بیش از ۳۲۷ هزار بازرسی از مراکز غذایی/ ۳۶۵ تن مواد غذایی ناسالم از چرخه مصرف خارج شد

​رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از اجرای گسترده برنامه‌های نظارتی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بازه ۱۰ تا ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: حجم بالای بازرسی‌ها، سنجش‌ها و برخورد با متخلفان، نشان‌دهنده تشدید نظارت‌ها در آستانه نوروز است.

به گزارش ایلنا، محسن فرهادی گفت: در این بازه زمانی در مجموع ۳۲۷ هزار و ۶۲۶ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۸۸ هزار و ۹۳۵ مورد بازرسی از اماکن عمومی در سراسر کشور انجام شده است. 

وی افزود: در همین مدت، ۳۶۷ هزار و ۸۶ مورد سنجش پرتابل سطوح و مواد غذایی و ۲۸۲ هزار و ۱۵۷ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی صورت گرفته که بیانگر پایش مستمر وضعیت بهداشت محیط است. 

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات کنترلی گفت: ۳۶۵ هزار و ۱۴۷ کیلوگرم یا لیتر مواد غذایی ناسالم از چرخه مصرف انسانی خارج شده است. 

فرهادی ادامه داد: همچنین ۲۳ هزار و ۱۳۹ مورد نمونه‌برداری از آب آشامیدنی و ۴ هزار و ۹۹۵ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی انجام شده و ۴۴ مورد طغیان بیماری‌های منتقله از آب و مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفته است. 

وی در خصوص اقدامات ویژه نیز اظهار کرد: در این مدت موردی از حوادث پرتویی گزارش نشده، اما ۲۱ مورد اقدام ویژه در حوادث شیمیایی انجام شده است. 

به گفته وی، در حوزه برخورد با متخلفان، ۲ هزار و ۹۴۹ مرکز و اماکن به مراجع قضایی معرفی و ۴۶۲ مرکز نیز پلمب یا تعطیل شده‌اند. 

به گزارش وبدا، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: ۲۵ هزار و ۲۹۵ مورد بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانجات نیز در این بازه زمانی انجام شده است.

