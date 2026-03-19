به گزارش ایلنا، علیرضا رییسی با اشاره به ضرورت تقویت خدمات سلامت روان در مناطق آسیب‌دیده، اظهار کرد: متعاقب حمله وحشیانه دشمنان به شهرستان میناب و به‌ویژه مدرسه «شجره طیبه» که منجر به شهادت تعدادی از اهالی و دانش‌آموزان این منطقه شد، راه‌اندازی مرکز سلامت روانی اجتماعی جامعه‌نگر (سراج) در دستور کار قرار گرفت.



وی افزود: این مرکز با حضور تیم تخصصی شامل روانپزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی و با مشارکت نهادهایی همچون استانداری، آموزش و پرورش و بهزیستی، خدمات جامع سلامت روان را به مردم منطقه ارائه خواهد کرد.



معاون وزارت بهداشت ادامه داد: در روزهای آینده، غربالگری گسترده مشکلات سلامت روان در سطح شهرستان میناب توسط کارشناسان آموزش‌دیده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام می‌شود و بر اساس نتایج آن، مداخلات پیشگیرانه و درمانی به‌صورت فردی و گروهی و مطابق دستورالعمل‌های استاندارد اجرا خواهد شد.



دکتر رییسی با اشاره به توسعه برنامه سراج در کشور گفت: این مرکز، یکصد و ششمین مرکز سراج در کشور است که در قالب الگوی جامع سراج از حدود یک دهه گذشته آغاز شده و به دلیل اثرات مثبت در بهبود شاخص‌های روانی-اجتماعی، روند گسترش آن ادامه دارد.



به گزارش وبدا، وی تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و با ادغام این خدمات در ساختار شبکه بهداشتی درمانی کشور، تعداد مراکز سراج در آینده به ۳۰۰ مرکز در سراسر کشور افزایش خواهد یافت.