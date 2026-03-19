دومین مرکز «سراج» هرمزگان در میناب افتتاح می‌شود/ افزایش مراکز سراج به ۳۰۰ مرکز در کشور

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افتتاح دومین مرکز سلامت روانی اجتماعی جامعه‌نگر (سراج) استان هرمزگان در شهرستان میناب خبر داد و گفت: این مرکز با هدف کاهش آسیب‌های روانی پس از حوادث اخیر و ارائه خدمات تخصصی به مردم منطقه راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش ایلنا، علیرضا رییسی با اشاره به ضرورت تقویت خدمات سلامت روان در مناطق آسیب‌دیده، اظهار کرد: متعاقب حمله وحشیانه دشمنان به شهرستان میناب و به‌ویژه مدرسه «شجره طیبه» که منجر به شهادت تعدادی از اهالی و دانش‌آموزان این منطقه شد، راه‌اندازی مرکز سلامت روانی اجتماعی جامعه‌نگر (سراج) در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این مرکز با حضور تیم تخصصی شامل روانپزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی و با مشارکت نهادهایی همچون استانداری، آموزش و پرورش و بهزیستی، خدمات جامع سلامت روان را به مردم منطقه ارائه خواهد کرد.

معاون وزارت بهداشت ادامه داد: در روزهای آینده، غربالگری گسترده مشکلات سلامت روان در سطح شهرستان میناب توسط کارشناسان آموزش‌دیده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام می‌شود و بر اساس نتایج آن، مداخلات پیشگیرانه و درمانی به‌صورت فردی و گروهی و مطابق دستورالعمل‌های استاندارد اجرا خواهد شد.

دکتر رییسی با اشاره به توسعه برنامه سراج در کشور گفت: این مرکز، یکصد و ششمین مرکز سراج در کشور است که در قالب الگوی جامع سراج از حدود یک دهه گذشته آغاز شده و به دلیل اثرات مثبت در بهبود شاخص‌های روانی-اجتماعی، روند گسترش آن ادامه دارد.

به گزارش وبدا، وی تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و با ادغام این خدمات در ساختار شبکه بهداشتی درمانی کشور، تعداد مراکز سراج در آینده به ۳۰۰ مرکز در سراسر کشور افزایش خواهد یافت.

