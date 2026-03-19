دستگیری چندین نفر از جاسوسان دشمن در البرز

به گزارش ایلنا، سردار حمید هداوند با اعلام این خبر گفت: درپی انتشار فیلم‌های محل حضور مدافعان امنیت در شبکه‌های معاند، شناسایی و دستگیری خائنان به وطن و خودفروشان در دستور کار سربازان گمنام امام زمان (عج) در پلیس استان البرز قرار گرفت.

سردار هداوند افزود: با اشراف اطلاعاتی ماموران و زیر نظر گرفتن تحرکات صورت گرفته، ۴۱ نفر از جاسوسان دشمن شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: از افراد دستگیر شده تجهیزاتی از قبیل مودم استارلینک، دستگاه ارتباطی بی‌سیم و سیم کارت‌های خارجی کشف شده است.

سردار هداوند با اشاره به اینکه از ابتدای شروع جنگ تاکنون ۲ قبضه سلاح شکاری و جنگی و یک تیغه خشاب سلاح کلاشینکف و ۲۴ عدد مهمات سلاح شکار در استان کشف شده است، گفت: در همین زمینه ۵ نفر متهم نیز دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان از شهروندان درخواست کرد: چنانچه شهروندان با موارد مشکوک این چنینی برخورد کردند، بلافاصله موضوع از طریق تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۱۳ با ما در میان بگذارند.

