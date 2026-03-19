کشف گازوئیل قاچاق در مسجدسلیمان

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان از کشف ۱۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «علی عباسی» گفت: ماموران پلیس آگاهی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری سوخت قاچاق در یکی از محلات شهرستان شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از محل مورد نظر مقدار ۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند. 

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان در پایان خاطر نشان کرد: در این زمینه یک نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراجل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

 

