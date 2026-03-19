راههای پرداخت فطریه به بهزیستی
پویش عید همدلی برای جمعآوری فطریه شهروندان توسط سازمان بهزیستی برگزار میشود و راههای مختلف پرداخت فطریه شامل درگاه اینترنتی، کد دستوری و شماره حسابهای بانکی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، مجتبی حسیننژاد معاون مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی سازمان بهزیستی از برگزاری پویش عید همدلی برای جمعآوری فطریه شهروندان خبر داد.
وی در خصوص راههای پرداخت فطریه اظهار داشت: شهروندان میتوانند فطریه خود را از طریق درگاه مشارکت سازمان بهزیستی به آدرس https://mosharekat.behzisti.ir/، کد دستوری *۱۲۳# و شماره حساب ۱.۱۰۰۰۰۰۰۰ ۶۰۳۷۹۹ بانک ملی یا ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۰۷۰۷۰۷۵ نزد بانک مرکزی واریز کنند.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، حسین نژاد در خصوص حضور فیزیکی در روز عید افزود: در روز عید فطر در محل برگزاری نماز عید صندوقهای کمک به سازمان بهزیستی مستقر است که شهروندان میتوانند کمک خود را واریز کنند.