به گزارش ایلنا، مجتبی حسین‌نژاد معاون مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی از برگزاری پویش عید همدلی برای جمع‌آوری فطریه شهروندان خبر داد.

وی در خصوص راه‌های پرداخت فطریه اظهار داشت: شهروندان می‌توانند فطریه خود را از طریق درگاه مشارکت سازمان بهزیستی به آدرس https://mosharekat.behzisti.ir/، کد دستوری *۱۲۳# و شماره حساب ۱.۱۰۰۰۰۰۰۰ ۶۰۳۷۹۹ بانک ملی یا ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۰۷۰۷۰۷۵ نزد بانک مرکزی واریز کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، حسین نژاد در خصوص حضور فیزیکی در روز عید افزود: در روز عید فطر در محل برگزاری نماز عید صندوق‌های کمک به سازمان بهزیستی مستقر است که شهروندان می‌توانند کمک خود را واریز کنند.

انتهای پیام/