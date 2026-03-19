مهلت انتشار اوراق مشارکت شهرداریها تا پایان اردیبهشت سال آینده تمدید شد
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از تمدید مهلت انتشار اوراق مشارکت شهرداریها تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد و اعلام کرد: با این تصمیم امکان جذب حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژههای زیربنایی مدیریت شهری فراهم میشود.
به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلام کرد: با پیگیریهای صورتگرفته و هماهنگی میان دستگاههای ذیربط، مهلت انتشار اوراق مشارکت شهرداریها، مربوط به سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده تمدید شد.
وی با اشاره به الزامات قانونی در این زمینه افزود: طبق قانون بودجه سنواتی، شهرداریها موظفند تا پیش از پایان سال مالی نسبت به دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت از بانک مرکزی اقدام کنند؛ اما با توجه به شرایط ویژه و اضطراری پیشآمده در کشور، پیشنهاد تمدید این مهلت به مدت دو ماه تهیه و از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری شد.
نصرتی ادامه داد: در همین راستا، پس از طرح موضوع در شورای عالی امنیت ملی کشور، موافقت لازم برای تمدید مهلت دو ماهه در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ اخذ شد.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تصریح کرد: در ادامه و با انعکاس موضوع به دکتر عارف معاون اول رئیسجمهور، موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ دریافت شد و با صدور تضامین بازپرداخت سهم دولت، زمینه لازم برای تمدید مهلت انتشار اوراق مشارکت شهرداریها فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، شهرداریهای کشور میتوانند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام کنند.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها ابراز امیدواری کرد با استفاده از این فرصت و انتشار اوراق مشارکت در مهلت پیشبینیشده، حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای پروژههای زیربنایی و توسعه زیرساختهای مدیریت شهری در کشور جذب شود.