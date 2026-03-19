شهادت ۱۸ عضو کادر درمان در حملات اخیر
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، از شهادت بیش از ۱۸ تن از کادر درمان در پی حملات اخیر به مراکز پزشکی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد رئیسزاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با حضور در مناطق آسیبدیده، ابعاد خسارات وارده به زیرساختهای سلامت را تشریح کرد.
وی با اشاره به هدف قرار گرفتن بیش از ۲۰ بیمارستان و مرکز درمانی، اظهار داشت: متأسفانه بیمارستان گاندی بهطور کامل از چرخه خدمت خارج شده و بخشهای استراتژیک آن شامل اتاقهای عمل، آنژیوگرافی و مرکز تخصصی نازایی (آیویاف) تخریب شده است.
رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به وضعیت حساس بخش آیویاف بیمارستان گاندی گفت: علیرغم تخریب فیزیکی این مرکز، با تلاش جهادی همکارانمان، تمامی جنینهای منجمد متعلق به بیماران در لحظات بحرانی تثبیت و به تانکرهای مخصوص انتقال یافتند و خوشبختانه هیچ آسیبی به جنینها وارد نشده و دغدغه خانوادهها در این زمینه کاملاً مرتفع شده است.
رئیسزاده در راستای حمایت از کادر درمان در شرایط کنونی اعلام کرد: برای اینکه همکاران پزشک بدون دغدغه اداری تمام تمرکز خود را بر بالین مجروحان و بیماران معطوف کنند، اعتبار پروانههای مطبی که در اسفندماه منقضی میشد، بهطور خودکار تا پایان فروردینماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
وی با اعلام آمار جانباختگان کادر درمان، خاطرنشان کرد: تا این لحظه بیش از ۱۸ نفر از نخبگان و کادر فداکار ما به شهادت رسیدهاند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پایان تأکید کرد: جامعه پزشکی با روحیهای بالا و تمام توان تجهیزاتی در کنار مردم ایستاده است، اگرچه بیمارستانهایی چون گاندی از مدار خارج شدهاند، اما سایر مراکز با وجود آسیبهای وارده، همچنان با صلابت به ارائه خدمت ادامه میدهند و مردم هیچ نگرانی از بابت دریافت خدمات درمانی نداشته باشند.