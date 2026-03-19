اطلاعیه آموزشی هلال احمر درباره خروج سالمندان از ساختمان آسیبدیده
در زمان خروج از ساختمان پس از حملات و بمباران هوایی، سالمندان و افراد کمتوان خانواده بیش از سایرین در معرض تهدید قرار دارند که در این شرایط همراهی آنان با حفظ آرامش و رعایت برخی نکات، بسیار ضروری است.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ در شرایط پس از انفجار، سالمندان به دلیل ترس و شوک صوتی و تنگی نفس ناشی از غبار، بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند. برای تخلیه ایمن آنها، این مراحل را به دقت اجرا کنید:
۱. تثبیت وضعیت تنفسی و روانی
- ماسک: ریه سالمندان نسبت به غبار بتن و دود بسیار حساس است. بلافاصله دهان و بینی آنها را با یک پارچه مرطوب (یا ماسک فیلتردار) بپوشانید.
- ارتباط چشمی و لمس: به دلیل احتمال از دست رفتن موقت شنوایی بر اثر موج انفجار، روبروی آنها بایستید، دستشان را بگیرید و با جملات کوتاه و آرام (حتی اگر نمیشنوند) آنها را آرام کنید تا از فرار سراسیمه که منجر به سقوط میشود، جلوگیری کنید.
۲. ارزیابی سریع توان حرکتی
- تست تعادل: قبل از حرکت، مطمئن شوید که دچار «سرگیجه انفجاری» (Vertigo) نشده باشند. اگر نمیتوانند بایستند، از تکنیک «صندلی» (دو نفر دستهای خود را به هم قفل کنند) یا کشیدن روی یک پتوی ضخیم برای انتقال آنها استفاده کنید.
- حمل وسایل ضروری:
داروهای حیاتی (فشار خون، داروی قلب، دیابت) و عینک یا سمعک آنها را بردارید. سالمند بدون عینک در محیط تخریب شده عملاً فلج میشود.
۳. عبور از موانع و پلهها
- تکیهگاه انسانی: هنگام پایین رفتن از پلههای آسیبدیده، سالمند باید از سمت دیوار حرکت کند. شما در سمت نرده (یا پرتگاه) قرار بگیرید تا در صورت لغزش، مانع سقوط او شوید.
- توقفهای کوتاه: به دلیل افت اکسیژن و استرس، در هر پاگرد ۳۰ ثانیه توقف کنید تا ضربان قلب سالمند تنظیم شود. حملات قلبی معمولاً نه در لحظه انفجار، بلکه در حین تلاش برای خروج رخ میدهد.
۴. مدیریت تجهیزات پزشکی (ویلچر و واکر)
- رها کردن ویلچر در پله: اگر مسیر پلهها با آوار مسدود است، وقت خود را برای حمل ویلچر هدر ندهید. سالمند را به پشت (کول کردن) یا روی پتو منتقل کنید. ویلچر در محیط آوارزده خود تبدیل به یک مانع خطرناک میشود.
- استفاده از واکر: فقط در سطوح صاف از واکر استفاده کنید. در سطوح ناهموار، دست سالمند را دور گردن خود بیندازید و کمر او را محکم بگیرید.
۵. مراقبتهای پس از خروج
- پوشش گرم: بدن سالمندان پس از حادثه به سرعت دچار افت دما (Hypothermia) میشود. بلافاصله پس از خروج از ساختمان، آنها را با پتو یا لباس گرم بپوشانید.
- بررسی خونریزی پنهان: به دلیل کاهش حس درد در برخی سالمندان، بدن آنها را برای پیدا کردن زخمهای ناشی از ترکشهای شیشهای چک کنید؛ ممکن است خودشان متوجه خونریزی نشوند.
۶. اولویت انتقال
سالمندانی که دارای خونریزی گوش یا کبودی دور چشم هستند، باید در اولویت اول انتقال به مراکز درمانی قرار بگیرند، حتی اگر ظاهراً هوشیار باشند.