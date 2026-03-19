‌«بسم‌الله الرّحمن الرّحیم؛ انا لله و انا الیه راجعون

شهادت مظلومانه حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل خطیب، وزیر محترم اطلاعات و همکار ارجمندمان در هیئت دولت، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

ایشان تلاشگری مخلص و خستگی‌ناپذیر در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی بودند. بی‌شک دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی تاوان جنایت‌های خود در به شهادت رساندن مدافعان امنیت کشورمان را خواهد پرداخت.

اینجانب شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب را به تمامی مدافعان امنیت، همکاران ایشان در وزارت اطلاعات و ملت شریف ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام علو درجات و برای خانواده محترمشان صبر و اجر مسئلت دارم.»

شینا انصاری

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست