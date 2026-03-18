موسوی پور افزود: همکاران من در پلیس راهور تهران بزرگ در طول مسیر ضمن تسهیل در تردد مراجعه کنندگان به بهشت زهرا(س) نسبت به رفع گره های ترافیکی احتمالی اقدام لازم را صورت خواهند داد.

وی از شهروندان خواست ضمن مدیریت زمان و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از توقف های غیر مجاز و سد معبر که باعث اخلال در تردد دیگر شهروندان می شود جدا خودداری کرده و با رعایت سرعت مطمئنه به سلامت به مقصد برسند.

رییس پلیس راهور تهران در پایان گفت: برای آن دسته از مراجعینی است که با موتورسیکلت جهت زیارت اهل قبور به محل بهشت زهرا مراجعه می‌کنند، استفاده از کلاه ایمنی برای سرنشین و ترک نشین موتورسیکلت ضروری است چرا که ضامن سلامتی راکبان این وسیله نقلیه کم ایمن کلاه ایمنی، کلاه زندگی است.