پیام تسلیت رییس کمیته امداد در پی شهادت وزیر اطلاعات

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سبیلِ اللهِ أَمواتاً بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون»

شهادت مظلومانه مجاهد صادق و سرباز مخلص ولایت، حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، موجب تأثر و اندوه عمیق شد. این ضایعه بزرگ و پرافتخار را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران، مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور و خانواده محترم آن شهید والامقام تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

آن شهید بزرگوار که عمر پربرکت خود را وقف پاسداری از امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران نمود، با اخلاص، ایمان و مجاهدت بی‌وقفه، در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های والای امامین انقلاب نقش‌آفرینی کرد و الگویی درخشان از خدمت صادقانه به اسلام و انقلاب بود و سرانجام در مسیر الهی خویش به فیض والای شهادت نائل آمد.

خدمات صادقانه، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و روحیه ولایی آن شهید گرانقدر برای همیشه در حافظه ملت ایران و تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند. بی‌تردید خون پاک این شهید والامقام، چراغ فروزان راه مجاهدان و مایه استحکام هرچه بیشتر جبهه مقاومت و استمرار مسیر عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی و تداوم راه تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی خواهد بود.

از خداوند متعال برای روح پاک آن شهید رفیع‌قدر، علو درجات و حشر با انبیا و اولیا، و برای بازماندگان شریف ایشان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.»