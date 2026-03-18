پیام تسلیت رییس کمیته امداد در پی شهادت وزیر اطلاعات
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در پیامی شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت مرتضی بختیاری به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سبیلِ اللهِ أَمواتاً بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون»

شهادت مظلومانه مجاهد صادق و سرباز مخلص ولایت، حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، موجب تأثر و اندوه عمیق شد. این ضایعه بزرگ و پرافتخار را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران، مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور و خانواده محترم آن شهید والامقام تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

آن شهید بزرگوار که عمر پربرکت خود را وقف پاسداری از امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران نمود، با اخلاص، ایمان و مجاهدت بی‌وقفه، در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های والای امامین انقلاب نقش‌آفرینی کرد و الگویی درخشان از خدمت صادقانه به اسلام و انقلاب بود و سرانجام در مسیر الهی خویش به فیض والای شهادت نائل آمد.

خدمات صادقانه، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و روحیه ولایی آن شهید گرانقدر برای همیشه در حافظه ملت ایران و تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند. بی‌تردید خون پاک این شهید والامقام، چراغ فروزان راه مجاهدان و مایه استحکام هرچه بیشتر جبهه مقاومت و استمرار مسیر عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی و تداوم راه تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی خواهد بود.

از خداوند متعال برای روح پاک آن شهید رفیع‌قدر، علو درجات و حشر با انبیا و اولیا، و برای بازماندگان شریف ایشان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.»

