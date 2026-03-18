اعطای تسهیلات خرید ۱۰ میلیون تومانی به بازنشستگان کشوری

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح این طرح توضیح داد: اعطای اعتبار خرید با سود صفر درصد بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای بازنشستگان کشوری از ۱۷ هزار مرکز فروشگاهی بزرگ در سراسر کشور آغاز شد.

وی ادامه داد: این مبلغ بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال برای هر بازنشسته با دوره بازپرداخت دو ماهه با تخفیف ویژه بازنشستگان تا سقف ۵ درصد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین اعطای اعتبار اضافه بر ۱۰۰ میلیون ریال، تا سقف ۶۰ میلیون ریالی با دوره بازپرداخت ۳ ماهه با تخفیف ویژه بازنشستگان برای خرید از مجموعۀ فروشگاه‌های همکار طرح خواهد بود.

میدری تاکید کرد: در حال حاضر این اعتبار برای همه بازنشستگان کشوری وجود دارد و استقبال گسترده‌ای از آن طی نیمه دوم سال شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از واریز به موقع حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و گروه فولاد در اسفند سال جاری در هفته گذشته خبر داد.

وی یادآور شد: با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سیستم بانکی طی ماه‌های گذشته و اسفند ماه تلاش شده است اولین پرداخت‌های دولت در قالب حقوق برای بازنشستگان باشد، این اقدام بدون تاخیر انجام شود و نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد.

میدری همچنین به پرداخت وام ضروری با نرخ ۴ درصد به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای ۲۸۸ هزار نفر از بازنشستگان کشوری در ۱۰ مرحله با اعتباری بالغ بر ۴/۱۴ هزار میلیارد تومان (همت) اشاره کرد که یک مرحله از آن در همین دوره (جنگ رمضان) انجام شد.

