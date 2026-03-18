خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اداره کل هواشناسی استان تهران:

برف و باران و وزش باد شدید در راه است

کد خبر : 1763378
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زردرنگ از فعالیت سامانه بارشی و افزایش سرعت وزش باد در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: فعالیت سامانه بارشی از شب پنجشنبه (۲۸ اسفندماه) تا روز جمعه (۲۹ اسفندماه) در گستره استان تهران پیش‌بینی می‌شود که در بعضی ساعات بارش باران با احتمال رگبار و رعدوبرق، در دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعات بارش برف و باران و رخداد مه، گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعدوبرق با احتمال کولاک برف، در ارتفاعات بالادست و قله‌ها مه‌آلود در بعضی ساعت‌ها بارش برف و کولاک برف و سوزباد با احتمال تگرگ، در نیمه جنوبی استان در بعضی ساعات بارش باران و افزایش باد گاهی رگبار و رعدوبرق را به همراه دارد. 

منطقه اثر این فعالیت سامانه بارشی در همه مناطق استان تهران به ویژه نیمه شمالی است. 

همچنین اداره کل هواشناسی استان تهران در توصیف سامانه دوم از وزش باد نسبتا شدید تا شدید خبر داد. منطقه اثر این سامانه همه مناطق استان تهران به‌ویژه نیمه جنوبی و غربی است. 

به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۲۸ اسفندماه) کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد با حداکثر و حداقل دمای ۱۹ و ۱۰ درجه سانتی‌گراد و پس فردا (۲۹ اسفندماه) نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعت‌ها رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۲۰ و ۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
