اسکان ۵۱۷۰ نفر در جنگ اخیر توسط شهرداری تهران/ لغو موقت محدودیت ورود به محدوده طرح ترافیک

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی با بیان اینکه تا روز ۱۷ جنگ ۴۳۳ نقطه از تهران مورد اصابت قرار گرفته است، افزود: در این مدت ۱۵۹۸ خانوار و ۵۱۷۰ نفر از شهروندان آسیب‌دیده در ۱۹ هتل اسکان موقت داده شدند.

وی گفت: این عزیزان عمدتاً یا در هتل‌ها و مجموعه‌های اقامتی شهرداری تهران یا هتل‌هایی که شهرداری اجاره کرده است، اسکان داده شده‌اند.

محمدخانی تأکید کرد که مترو و BRT تا پایان جنگ رمضان رایگان خواهد بود.

به گفته سخنگوی شهرداری تهران، همچنین محدودیت ورود به محدوده طرح ترافیک نیز تا اطلاع‌رسانی جدید لغو شده است.

بنابر اعلام شهرداری تهران، وی با بیان ساعت کار میادین میوه و تره‌بار از ساعت ۸ صبح تا ۱۸:۳۰ خواهد بود، اظهار کرد: فروشگاه‌های شهروند نیز از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ خدمات ارائه خواهند کرد.

