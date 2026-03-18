رئیس هلال احمر:
حمله به آمبولانس امدادی در لار نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه است
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف و نگرانی عمیق از حمله به آمبولانس امدادی این جمعیت در شهرستان لار، این اقدام را نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بینالملل بشردوستانه دانست.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند در واکنش به حادثه اصابت مستقیم موشک به آمبولانس هلالاحمر که در حال انجام مأموریت امدادرسانی به حادثه دادستانی لار در استان استان فارس بود، اظهار کرد: «نیروهای امدادی هلالاحمر با نشان جهانی هلال سرخ و با مأموریت صرفاً انساندوستانه برای نجات جان انسانها در محل حضور داشتند. حمله به آمبولانس امدادی که حامل امدادگران و تجهیزات نجات است، اقدامی غیرانسانی و نقض صریح قواعد شناختهشده حقوق بشردوستانه بینالمللی است.»
وی با تأکید بر اینکه آمبولانسهای امدادی بر اساس اصول بینالمللی باید در همه شرایط مورد احترام و حمایت قرار گیرند، افزود: «اصابت مستقیم موشک به آمبولانس امدادی که با نشان واضح هلالاحمر در حال انجام عملیات امدادرسانی بود، نهتنها جان امدادگران فداکار را به خطر انداخت، بلکه وجدان جامعه انسانی را نیز جریحهدار کرد.»
رئیس جمعیت هلالاحمر تصریح کرد: «امدادگران هلالاحمر بدون توجه به گرایشها، موقعیتها و شرایط، تنها با هدف نجات جان انسانها در صحنه حوادث حضور دارند. تعرض به این نیروهای بیطرف و انساندوست، تعرض به اصول بنیادین انسانیت است.»
کولیوند ضمن محکوم کردن این اقدام، از نهادهای بینالمللی و سازمانهای مسئول در حوزه حقوق بشردوستانه خواست تا این حادثه را بهصورت جدی بررسی کرده و از تکرار چنین اقدامات خطرناکی که امنیت امدادگران را تهدید میکند، جلوگیری کنند.
وی در پایان تأکید کرد: «جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با وجود چنین تهدیداتی، مأموریت انسانی خود برای خدمت بیمنت به مردم و نجات جان آسیبدیدگان را متوقف نخواهد کرد و امدادگران این جمعیت همچنان در کنار مردم خواهند ماند