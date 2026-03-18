رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد:
آسیب ۸ کارخانه داروسازی و چندین داروخانه و شرکت تجهیزات پزشکی در جنگ رمضان
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به آسیب ۸ کارخانه داروسازی و چندین داروخانه و شرکت تجهیزات پزشکی و حتی شهادت یکی از دارو سازان خانم در جنگ اظهار کرد: مشکلی در ارائه خدمت در داروخانههای سراسر کشور و تولید کارخانههای داروسازی و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی ضمن تسلیت شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت و سردار غلامرضا سلیمانی فرمانده بسیج و دیگر شهدای حملات اخیر، ابراز امیدواری کرد و گفت: خونهای پاک این عزیزان مقدمه پیروزی بزرگ اسلام بر کفر جهانی باشد
وی همچنین با اشاره به عملکرد سازمان غذا و دارو طی سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: عملکرد این سازمان در جنگ ۱۲ روزه قابل قبولی بود، مشکلی در تامین دارو و تجهیزات کمبودی پیش نیامد و دولت و مجلس از این عملکرد تقدیر کردند.
وی افزود: در اغتشاشات دی ماه نیز بیش از ۳۰ هزار مجروح به بیمارستانها مراجعه کردند و در آن شرایط نیز دارو و تجهیزات مشکلی پیدا نکرد و امروز که ۱۸ روز از جنگ ناجوانمردانه میگذرد و تاکنون حدود ۸ کارخانه داروسازی به صورت جزئی یا کلی آسیب دیده است، چندین پخش مورد آسیب واقع شده است و در همدان تمام محمولهها از بین رفته، داروخانهها در شهرهای مختلف آسیب دیدند و یک همکار داروساز ما در داروخانه به شهادت رسیده اما با همه این اتفاقات اکثر داروخانهها در حال خدمترسانی هستند و کارخانههای داروسازی و تجهیزات پزشکی فعال هستند.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه از ابتدای جنگ ترخیص مواد غذایی و سایر حوزهها بدون مشکل انجام شده است، عنوان کرد: هیچ کالایی در گمرکات ماندگاری نداشته و برای بسیاری از آنها حتی قبل از مصوبه دولت و شعام اقدماتی انجام دادیم که خوشبختانه کارها انجام شد.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی ادامه داد: در حوزه آی تی نیز دستورالعمل توزیع آفلاین اقدام مناسبی بود، به نظر میرسد باید پیشبینیهایی نیز درمورد قطع سامانه نسخه الکترونیک داشته باشیم که در صورت قطع احتمالی خدمترسانی به مردم دچار اختلال نشود که در این خصوص هم خوب عمل کردیم.