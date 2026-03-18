مراجعه به مراکز اهدای خون بیش از ۴۹ درصد افزایش یافت

به گزارش ایلنا، احمد قره‌باغیان اظهار کرد: معمولاً در ماه مبارک رمضان، آمار اهدای خون کاهش می‌یابد، اما در این جنگ، هموطنان ما با وجود مخاطرات جنگ، با زبان روزه به دعوت سازمان انتقال خون لبیک گفتند.

️ وی با بیان اینکه در ۱۲ روز ابتدای جنگ رمضان، بیش از ۱۴۱ هزار و ۸۰۰ شهروند برای اهدای خون به مراکز اهدای خون سراسر کشور مراجعه کردند، افزود: این آمار در مقایسه با جنگ پیشین، ۴۹ و چهاردهم درصد (۴۹.۴) رشد داشته است.

️ قره‌باغیان پویش صف همدلی را که با هدف افزایش فرهنگ اهدای خون در این ایام راه‌اندازی شده بود، موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت: این موفقیت نتیجه همبستگی و همدلی مردم و همچنین همکاری رسانه‌ها است.

به گزارش روابط عمومی سازمان انتقال خون، او در پایان از تمامی اهداکنندگان خون و همچنین رسانه‌ها تقدیر و تشکر کرد و بر ضرورت ادامه این حرکت انسانی تأکید داشت.

️ گفتنی است باتوجه به عمر محدود ذخایر خونی، نیاز به خون و فرآورده‌های آن همیشگی است.

