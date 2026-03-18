مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران:
مراجعه به مراکز اهدای خون بیش از ۴۹ درصد افزایش یافت
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، از افزایش ۴۹ درصدی مراجعه کنندگان به مراکز اهدای خون در جنگ رمضان نسبت به جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت: این افزایش قابل توجه نشاندهنده همبستگی و انسجام اجتماعی هموطنان در مواجهه با بحران و چالشها است.
به گزارش ایلنا، احمد قرهباغیان اظهار کرد: معمولاً در ماه مبارک رمضان، آمار اهدای خون کاهش مییابد، اما در این جنگ، هموطنان ما با وجود مخاطرات جنگ، با زبان روزه به دعوت سازمان انتقال خون لبیک گفتند.
️ وی با بیان اینکه در ۱۲ روز ابتدای جنگ رمضان، بیش از ۱۴۱ هزار و ۸۰۰ شهروند برای اهدای خون به مراکز اهدای خون سراسر کشور مراجعه کردند، افزود: این آمار در مقایسه با جنگ پیشین، ۴۹ و چهاردهم درصد (۴۹.۴) رشد داشته است.
️ قرهباغیان پویش صف همدلی را که با هدف افزایش فرهنگ اهدای خون در این ایام راهاندازی شده بود، موفقیتآمیز توصیف کرد و گفت: این موفقیت نتیجه همبستگی و همدلی مردم و همچنین همکاری رسانهها است.
به گزارش روابط عمومی سازمان انتقال خون، او در پایان از تمامی اهداکنندگان خون و همچنین رسانهها تقدیر و تشکر کرد و بر ضرورت ادامه این حرکت انسانی تأکید داشت.
️ گفتنی است باتوجه به عمر محدود ذخایر خونی، نیاز به خون و فرآوردههای آن همیشگی است.