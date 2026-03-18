خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران:

مراجعه به مراکز اهدای خون بیش از ۴۹ درصد افزایش یافت

کد خبر : 1763274
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، از افزایش ۴۹ درصدی مراجعه کنندگان به مراکز اهدای خون در جنگ رمضان نسبت به جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت: این افزایش قابل توجه نشان‌دهنده همبستگی و انسجام اجتماعی هموطنان در مواجهه با بحران و چالش‌ها است.

به گزارش ایلنا، احمد قره‌باغیان  اظهار کرد: معمولاً در ماه مبارک رمضان، آمار اهدای خون کاهش می‌یابد، اما در این جنگ، هموطنان ما با وجود مخاطرات جنگ، با زبان روزه به دعوت سازمان انتقال خون لبیک گفتند. 

️ وی با بیان اینکه در ۱۲ روز ابتدای جنگ رمضان، بیش از ۱۴۱ هزار و ۸۰۰ شهروند برای اهدای خون به مراکز اهدای خون سراسر کشور مراجعه کردند، افزود: این آمار در مقایسه با جنگ پیشین، ۴۹ و چهاردهم درصد (۴۹.۴) رشد داشته است. 

️ قره‌باغیان پویش صف همدلی را که با هدف افزایش فرهنگ اهدای خون در این ایام راه‌اندازی شده بود، موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت: این موفقیت نتیجه همبستگی و همدلی مردم و همچنین همکاری رسانه‌ها است. 

به گزارش روابط عمومی سازمان انتقال خون، او در پایان از تمامی اهداکنندگان خون و همچنین رسانه‌ها تقدیر و تشکر کرد و بر ضرورت ادامه این حرکت انسانی تأکید داشت. 

️ گفتنی است باتوجه به عمر محدود ذخایر خونی، نیاز به خون و فرآورده‌های آن همیشگی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل