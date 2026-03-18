پیام دعوت سازمان عقیدتی سیاسی فراجا برای حضور باشکوه مردم در تشییع شهدای ناوگان دنا
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با صدور پیامی از عموم هم وطنان برای حضور باشکوه در تشییع شهدای ناوگان دنا دعوت بعمل آورد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلیس، در متن این پیام دعوت آمده است:
بسم رب الشهداء و الصدیقین
«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا»
مدعیان برقراری دموکراسی در منطقه، در نخستین روز از تهاجمشان به جمهوری اسلامی ایران، دبستانی در میناب را به خاک و خون کشیده و در پنجمین روز نیز یک ناو ایرانی در اقیانوس هند را آماج حملات خود قرار دادند.
شهادت ۱۰۴ تن از نیروهای خدوم ارتش جمهوری اسلامی ایران در حمله زیردریایی آمریکایی به ناو دنا؛ از اسفبارترین حوادث دومین جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری بود.
شهادت مظلومانه این دلیر مردان، بر اندوهمان افزود و برگ ننگین دیگری از ددمنشی و وحشیگری آمریکای جنایتکار و دست نشاندهاش رژیم غاصب صهیونی در دفتر تاریخ نگاشته شد.
مراسم شب وداع، امروز سهشنبه ۲۶ اسفند، ساعت ۱۹ در میدانهای اصلی شهر تهران برگزار میشود و پیکرهای مطهر ۸۴ شهید قهرمان ناوشکن دنا روز چهارشنبه ۲۷ اسفند، ساعت ۱۳:۳۰ در تهران از میدان انقلاب به سمت معراج شهدا تشییع خواهد شد.
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ضمن تسلیت به ملت داغدار ایران به ویژه خانوادههای این شهدای گرانقدر، از تمامی هممیهنان عزیز دعوت میکند که بار دیگر با شرکت در مراسمهای تشییع، قدرشناسی خود را از فرزندان این آب و خاک نشان دهند و دوشادوش یکدیگر این سروهای خونین را در خاک وطن بنشانند. دشمنان مکار ما بدانند که در سایه نام هریک از این شهیدان والامقام هزاران دلاور دیگر برخواهد خاست و آرزوی تسلیم فرزندان ایران زمین را به گور خواهند برد.
و سیعلم الذین ظلمواای منقلب ینقلبون