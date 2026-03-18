رئیس اورژانس کشور اعلام کرد:
۲ فوتی و ۹۴۵ مصدوم در چهارشنبه سوری امسال
رئیس اورژانس کشور از ۲ فوتی و ۹۴۵ مصدوم در چهارشنبه سوری آخر سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۹۰ درصدی فوتیها و ۷۰ درصدی مجروحان بودیم.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، جعفر میعادفر در تشریح آخرین آمار مصدومان و جانباختگان چهارشنبه سوری سال ۱۴۰۴ گفت: در چهارشنبه سوری امسال مجموعا ۹۴۵ نفر مصدوم شدند و متاسفانه دو نفر جان خود را از دست دادند.
وی افزود: نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۹۰ درصدی فوتیها و ۷۰ درصدی مجروحان بودیم.
او اضافه کرد: در مجموع ۱۵۹ نفر هنوز در بیمارستان بستری هستند که ۱۰ نفر از آنها در بخش آی سی یو نگهداری میشوند. ۷۶۶ نفر ترخیص شدهاند و ۲۰ نفر در محل خدمات درمانی دریافت کردند.
میعادفر تصریح کرد: ۲ نفر فوتی امسال نیز در حوادث استان فارس جان خود را از دست داده اند.
به گفتهی رئیس اورژانس کشور، امسال ۴۰ قطع عضو، ۲۴۰ آسیب چشمی و ۲۰۰ سوختگی در بین مجروحان به ثبت رسید.
او با اشاره به استان های دارای بیشترین آمار مصدومان چهارشنبه سوری، گفت: بیشترین میزان مصدومان در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بودند.