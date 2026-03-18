تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی

تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی
​رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور را شرح داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور به شرح زیر گزارش شده است. 

وی افزود: تردد روان در محورهای زیر در هر دو جهت (رفت و برگشت) مشاهده می‌شود: 

محور چالوس

محور هراز

محور فیروزکوه

محور قدیم تهران–بومهن

آزادراه تهران–پردیس

آزادراه تهران–شمال

آزادراه قزوین–رشت

سرهنگ قلی‌نیا تأکید کرد: محورها شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و شرایط برای تردد در این محاور مطلوب می‌باشد. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی افزود: بارش پراکنده باران در برخی از محورهای استان‌های گلستان و خراسان شمالی گزارش شده است. 

وی ادامه داد: همچنین وزش باد و گردوغبار در برخی از محورهای استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان مشاهده می‌شود که رانندگان باید در این محورها با احتیاط و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به انسداد برخی محورها گفت: محورهای مسدود شریانی و غیرشریانی شامل موارد زیر است: 

محور مسدود شریانی: آزادراه خرم‌آباد–پل زال (مسیر رفت و برگشت). 

محورهای مسدود غیرشریانی: پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت. 

وی محورهای دارای انسداد فصلی به شرح زیر اعلام کرد: 

گنجنامه–تویسرکان

سروآباد–پاوه (گردنه تته) 

سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت) 

وازک–بلده.

