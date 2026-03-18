دستگیری سرشبکههای گروه تروریستی در ۶ نقطه تهران
سازمان اطلاعات فراجا از دستگیری ۶ نفر سر شبکه تروریستی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات فراجا طی اطلاعیهای اعلام کرد، در پی وصول خبری مبنی بر فعالیت یک شبکه تروریستی، با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، اعضای این شبکه که با سرپل ارتباطی خود در یکی از کشورهای اروپایی، در ارتباط بودند، در دستور کار قرار گرفت و طی عملیاتهای منسجم و هماهنگ، در شش نقطه تهران، ۶ نفر دستگیر و تعدادی سلاح و مقادیر قابل توجهی مواد آتشزا (کوکتل مولوتوف) کشف گردید.
گفتنی است حمله به اموال عمومی، ایستهای بازرسی و برخی از نقاط دیگر، در دستور کار امشب این افراد مزدور و وطن فروش قرار داشت.