ابلاغ دستورالعمل ارائه خدمات تشخیصی درمانی در ایام نوروز و شرایط ویژه جنگی

ابلاغ دستورالعمل ارائه خدمات تشخیصی درمانی در ایام نوروز و شرایط ویژه جنگی
معاون درمان وزارت بهداشت، دستورالعمل ارائه خدمات تشخیصی درمانی در ایام تعطیلات فروردین ۱۴۰۵ و شرایط ویژه جنگی را به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی، ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا،  سید سجاد رضوی در این ابلاغیه با اشاره به داده‌های جابجایی جمعیتی در شرایط ویژه جنگی و پیش بینی افزایش سفرها در ایام تعطیلات فروردین ۱۴۰۵ و افزایش نیازهای درمانی در برخی استانها، بر اجرای دستورالعمل تداوم ارائه خدمات درمانی در شرایط بروز جنگ و تهدیدات امنیتی، ابلاغی ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۴ تاکید کرد. 

این دستورالعمل با هدف حفظ آمادگی حداکثری تمامی مراکز درمانی به ویژه در استانهای پذیرنده مسافر در شرایط جنگی و ارتقای سطح پاسخگویی به نیازهای درمانی آحاد مردم، ابلاغ شده است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
