ابلاغ دستورالعمل ارائه خدمات تشخیصی درمانی در ایام نوروز و شرایط ویژه جنگی

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی در این ابلاغیه با اشاره به داده‌های جابجایی جمعیتی در شرایط ویژه جنگی و پیش بینی افزایش سفرها در ایام تعطیلات فروردین ۱۴۰۵ و افزایش نیازهای درمانی در برخی استانها، بر اجرای دستورالعمل تداوم ارائه خدمات درمانی در شرایط بروز جنگ و تهدیدات امنیتی، ابلاغی ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۴ تاکید کرد.

این دستورالعمل با هدف حفظ آمادگی حداکثری تمامی مراکز درمانی به ویژه در استانهای پذیرنده مسافر در شرایط جنگی و ارتقای سطح پاسخگویی به نیازهای درمانی آحاد مردم، ابلاغ شده است.

