خدماترسانی مترو تهران به شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر ۸۴ شهید ناوشکن دنا
مترو تهران در راستای تسهیل تردد و رفاه حال شهروندان، خدمات ویژهای را برای شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر ۸۴ شهید قهرمان ناوشکن دنا ارائه میکند.
به گزارش ایلنا، شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: همزمان با برگزاری این مراسم، استفاده از متروی تهران در تمای خطوط بهصورت رایگان امکانپذیر است.
با هدف تسهیل رفتوآمد شرکتکنندگان، خدمترسانی ویژه مترو با محوریت خط ۴ افزایش مییابد.
همچنین ایستگاههای میدان انقلاب اسلامی، تئاتر شهر (در خط ۴)، حسنآباد (در خط ۲) و امام خمینی (ره) در خطوط ۱ و ۲ بهدلیل مجاورت با مسیر مراسم، آماده ارائه خدمات ویژه به شهروندان خواهند بود.
برنامهریزیهای لازم برای اعزام قطارهای فوقالعاده نیز در صورت نیاز انجام گرفته است.