خدمات‌رسانی مترو تهران به شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر ۸۴ شهید ناوشکن دنا

مترو تهران در راستای تسهیل تردد و رفاه حال شهروندان، خدمات ویژه‌ای را برای شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر ۸۴ شهید قهرمان ناوشکن دنا ارائه می‌کند.

به گزارش ایلنا، شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: هم‌زمان با برگزاری این مراسم، استفاده از متروی تهران در تمای خطوط به‌صورت رایگان امکان‌پذیر است. 

با هدف تسهیل رفت‌وآمد شرکت‌کنندگان، خدمت‌رسانی ویژه مترو با محوریت خط ۴ افزایش می‌یابد. 

همچنین ایستگاه‌های میدان انقلاب اسلامی، تئاتر شهر (در خط ۴)، حسن‌آباد (در خط ۲) و امام خمینی (ره) در خطوط ۱ و ۲ به‌دلیل مجاورت با مسیر مراسم، آماده ارائه خدمات ویژه به شهروندان خواهند بود. 

برنامه‌ریزی‌های لازم برای اعزام قطارهای فوق‌العاده نیز در صورت نیاز انجام گرفته است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
