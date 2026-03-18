به گزارش ایلنا، شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: هم‌زمان با برگزاری این مراسم، استفاده از متروی تهران در تمای خطوط به‌صورت رایگان امکان‌پذیر است.

با هدف تسهیل رفت‌وآمد شرکت‌کنندگان، خدمت‌رسانی ویژه مترو با محوریت خط ۴ افزایش می‌یابد.

همچنین ایستگاه‌های میدان انقلاب اسلامی، تئاتر شهر (در خط ۴)، حسن‌آباد (در خط ۲) و امام خمینی (ره) در خطوط ۱ و ۲ به‌دلیل مجاورت با مسیر مراسم، آماده ارائه خدمات ویژه به شهروندان خواهند بود.

برنامه‌ریزی‌های لازم برای اعزام قطارهای فوق‌العاده نیز در صورت نیاز انجام گرفته است.

