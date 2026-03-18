در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
پیگیری وضعیت بیماران پرخطر توسط کارشناسان تغذیه از ابتدای جنگ؛ ۸ هزار بیمار دیابتی مشاوره تغذیه رایگان دریافت کردند
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه از کارشناسان تغذیه خواسته شده تا وضعیت تغذیه گروههای پرخطر در این شرایط جنگی پیگیری شود، تصریح کرد: از ابتدای جنگ تاکنون به بیش از ۸ هزار بیمار دیابتی توسط کارشناسان تغذیه مشاوره رایگان داده شده است. همچنین بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ مادر باردار در کشور نیز مشاوره تغذیه رایگان دریافت کرده اند.
«احمد اسماعیل زاده» مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح اقدامات انجام شده از سوی این دفتر از ابتدای جنگ تاکنون، بیان کرد: پس از وقوع جنگ، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت وبیناری را با مدیران گروههای بهبود تغذیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور، برگزار کرد. در طی این وبینار از مدیران درخواست شد که خدمات حوزه بهداشت و بخصوص در زمینه تغذیه به هیچ عنوان نباید متوقف شود. بر اساس استعلامهایی که روزانه از دانشگاههای علوم پزشکی گرفته میشود، خوشبختانه این خدمات در حال انجام است.
او ادامه داد: به دنبال این اقدام، پروتکل مربوط به ارائه خدمات تغذیهای در شرایط اضطرار و جنگ را به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ کردیم تا آنها بدانند در این شرایط به چه نحوی اقدامات خود را انجام دهند.
وی اضافه کرد: همچنین دستورالعمل اصول تغذیه در شرایط بحرانی از جمله شرایط نگهداری غذا، ایمنی غذا و ایمنی آب را تهیه کردیم و به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ کردیم و اکنون بر مبنی آن فعالیت میکنند.
اسماعیل زاده با اشاره به اهمیت موضوع خودمراقبتی تغذیه ای، گفت: در این ایام به مدیران که ارائه دهندگان خدمت در دانشگاههای علوم پزشکی هستند، تاکید شد که موضوع خود مراقبتی تغذیه در اولویت قرار گیرد. از هر مدیر خواسته شده که هر روز دو الی سه پیام در خصوص تغذیه در شرایط جنگی و تغذیه برای بیماریها در فضای مجازی، وب سایت و رسانهها منتشر کنند. چراکه ممکن است افراد با بیماریهای زمینهای مانند دیابت و فشار خون، مادر باردار و کودکان در این شرایط تحت فشار استرس و اضطراب، نتوانند به متخصصین تغذیه مراجعه کنند، از این رو حداقل این پیامها به آنها منتقل شود و از خود مراقبت کنند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه این پیامها از سوی دانشگاهها در این ایام منتشر میشود و بر اساس آخرین آمار از ابتدای جنگ تاکنون، بیش از ۵۰۰ پیغام خود مراقبتی تغذیهای منتشر شده است تا اطلاعات مفیدی به مردم در خصوص خود مراقبتی خای تغذیهای داده شود.
او تصریح کرد: از سوی دیگر از کارشناسان تغذیه خواسته شده تا پیگیر وضعیت چند گروه پرخطر شامل بیماران دیابتی، دارای فشار خون، مادران باردار و کودکان باشند. با توجه به این که بسیاری از افراد ممکن است در این شرایط نتوانند به متخصص تغذیه مراجعه کنند، پیگیریهای کارشناسان تغذیه ما از طریق مشاوره تلفنی و یا به صورت مراجعه به درب منزل بیمار، صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس آماری که از دانشگاههای علوم پزشکی دریافت شده است، این پیگیریها درحال انجام است و از ابتدای جنگ تاکنون به بیش از ۸ هزار بیمار دیابتی توسط کارشناسان تغذیه مشاوره رایگان داده شده است. همچنین بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ مادر باردار در کشور نیز مشاوره تغذیه رایگان دریافت کرده اند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: همچنین چند شاخص برای رصد دانشگاههای علوم پزشکی از سوی دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تدوین شده است تا اقدامات دانشگاهها روزانه جمع آوری شود. از این طریق دانشگاهها نیز رصد میشوند که آیا فعالانه کار میکنند یا خیر.