شهادت ۱۳ کودک کمتر از ۵ سال تا هجدهمین روز حملات آمریکایی - صهیونی
وزارت بهداشت آخرین آمار شهدا، مجروحین و آسیب به مراکز بهداشتی درمانی کشورمان تحت تأثیر حملات ددمنشانه آمریکایی صهیونی تا روز ۱۸ جنگ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، آمار اعلامی وزارت بهداشت به این شرح است:
بستریهای موجود ۱۱۲۹
درمان و ترخیص ۱۸۹۹۲
شهدای مدافع سلامت ۱۸ نفر
آمبولانسهای آسیب دیده ۳۶ دستگاه
تعداد عملهای جراحی انجام شده ۷۷۲ مورد
مصدومیت تیم ملی سلامت ۱۰۱ نفر
شهید کمتر از ۵ سال ۱۳ کودک
مصدوم کمتر از ۱۸ سال ۱۳۵۰
مصدوم کمتر از ۲ سال ۵۰ کودک
پایگاه های اورژانس آسیب دیده ۴۷ واحد
مراکز درمانی آسیب دیده ۳۷ واحد
مراکز بهداشت آسیب دیده ۱۷۵ واحد
شهید کمتر از ۱۸ سال ۲۰۴ نفر
بیمارستانهای تخلیه شده ۶ واحد
بیشترین شهدا در تهران و هرمزگان
شهید خانم ۲۲۷ نفر
مصدوم خانم ۳۲۱۰ نفر