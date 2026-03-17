شب چهارشنبه را در کنار خانواده بگذرانید/ امدادگران در حال خدمت به مجروحان جنگ هستند
رییس سازمان اورژانس کشور گفت: نیروهای امدادی در حال خدمت به مجروحان جنگ هستند بنابراین از مردم تقاضا می کنیم شب چهارشنبه سوری را در کنار خانواده خود طی کرده و از انجام رفتارهای پرخطر جلوگیری کنند.
به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر گفت: در سال های گذشته شاهد بودیم که در مراسم شب چهارشنبه متاسفانه عده ای با انجام رفتارهای پرخطر آسیب هایی به شهروندان زده اند که این آسیب ها شامل کوری چشم، تخلیه چشم، قطع عضو و سوختگی بوده است.
وی افزود: امسال که در جنگ تحمیلی هستیم از خانواده ها تقاضا می کنیم رفتارهای جوانان و نوجوانان خود را مدیریت کنند تا نیروهای امدادی بتوانند با آرامش خاطر به آسیب دیدگان از حملات امدادرسانی کنند.
رییس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: همچنین به افراد توصیه میکنیم این شب را در کنار خانواده های خود حضور داشته باشند و در معابر مهم و شلوغ تجمع نکنند تا نیروهای امدادی بتوانند هرچه زودتر مجروحان حملات را به مراکز درمانی اعزام کنند.