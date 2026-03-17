/اطلاعیه آموزشی شماره ۷۷ هلال احمر/
آموزش بقا در شرایط جنگی: حفظ خونسردی و اولویتبندی اقدامات
جمعیت هلال احمر در اطلاعیهای آموزشی بر لزوم حفظ خونسردی و اولویتبندی صحیح اقدامات در شرایط جنگی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه جمعیت هلال احمر به شرح زیر است:
«در شرایط جنگی، بقا نیازمند آمادگی ذهنی و عملی است. یکی از مهمترین جنبههای بقا، حفظ خونسردی و توانایی اولویتبندی صحیح اقدامات است. این امر به شما کمک میکند تا در موقعیتهای پر استرس، تصمیمات منطقیتری بگیرید و شانس زنده ماندن خود را افزایش دهید.
چرا حفظ خونسردی حیاتی است؟
وحشت و اضطراب بیش از حد میتواند توانایی تفکر منطقی را مختل کند و منجر به تصمیمات نادرست شود. حفظ آرامش به شما امکان میدهد تا محیط اطراف خود را بهتر ارزیابی کنید: با دیدی بازتر، خطرات احتمالی و منابع در دسترس را شناسایی خواهید کرد.
تصمیمات آگاهانه بگیرید: اولویتهای خود را مشخص کرده و بر اساس آنها عمل کنید.
انرژی خود را حفظ کنید: وحشت انرژی زیادی مصرف میکند که در شرایط بقا، هر ذره آن ارزشمند است.
اولویتبندی اقدامات برای بقا:
امنیت (Safety): اولین و مهمترین اولویت، یافتن یا ایجاد یک جانپناه امن برای محافظت در برابر خطرات مستقیم (آتش، ترکش، حملات) است. این میتواند یک پناهگاه طبیعی، یک ساختمان مستحکم یا حتی یک حفره باشد.
آب (Water): بدن انسان بدون آب تنها چند روز دوام میآورد. یافتن منبع آب آشامیدنی سالم یا تصفیه منابع مشکوک، در اولویت بالایی قرار دارد.
پناهگاه (Shelter): علاوه بر امنیت، پناهگاه شما را از عوامل محیطی مانند سرما، گرما و باران محافظت میکند که میتوانند به سرعت تواناییهای شما را تحلیل ببرند.
کمکهای اولیه (First Aid): رسیدگی به جراحات وارده، حتی جراحات جزئی، از اهمیت بالایی برخوردار است تا از عفونت و وخیمتر شدن وضعیت جلوگیری شود.
غذا (Food): در حالی که غذا برای بقا ضروری است، بدن انسان میتواند مدت طولانیتری را بدون غذا نسبت به آب تحمل کند. بنابراین، یافتن غذا معمولاً پس از تأمین آب و پناهگاه در اولویت قرار میگیرد.
ارتباط و راهنمایی (Communication & Navigation): در صورت امکان، تلاش برای برقراری ارتباط یا یافتن مسیر خروج امن میتواند به نجات کمک کند.
به یاد داشته باشید که این اولویتها ممکن است بسته به شرایط خاص و موقعیت جغرافیایی تغییر کنند. انعطافپذیری و توانایی سازگاری با محیط، کلید بقا در شرایط جنگی است.