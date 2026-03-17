اطلاعیه شماره ۹ هلالاحمر در جنگ رمضان؛
تهاجم هوایی به ۶۷ هزار واحد غیرنظامیکشور/ ۸۴ هزار نفر با سامانه ۴۰۳۰ تماس گرفتند
جمعیت هلالاحمر در اطلاعیه شماره ۹ جنگ رمضان، اعلام کرد: تا امروز ۶۷ هزار واحد غیرنظامی در کشور مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ متن اطلاعیه شماره ۹ هلالاحمر در خصوص جنگ تحمیلی صهیونی -آمریکایی علیه کشورمان به شرح زیر است:«
۱- از ۹ اسفند تا صبح امروز ۲۶ اسفند، بیش از ۱۲۰۰ مشاور جوان هلالاحمر به ۸۴ هزار و ۵۸۰ تماس مردمیبا سامانه ۴۰۳۰ پاسخ داده و حدود ۳۷۴ هزار و ۳۴۰ دقیقه معادل ۶۲۳۹ ساعت به هموطنان دچار آسیبهای روحی و روانی از حملات هوایی، مشاوره روانشناسی ارائه کردهاند.
۲- تاکنون ۶۷ هزار و ۴۱۴ واحد غیرنظامیبر اثر حملات آسیب دیدهاند که از این میزان، ۹۲۱۸ واحد تجاری در کل کشور بوده و ۱۸ هزار و ۱۸۰ واحد مسکونی در استان تهران مورد هدف مستقیم و یا غیر مستقیم قرار گرفتهاند.
۳- از آغاز جنگ تاکنون، ۲۳۶ مرکز دارویی، درمانی، بهداشتی و مرکز اورژانس کشور از حملات آسیب جدی دیده و ۴۹۸ مدرسه در سراسر کشور مورد حملات مستقیم یا غیرمستقیم بوده که بر اثر آن، تاکنون ۲۰۶ نفر از دانشآموزان و کادر مدرسه به شهادت رسیده و ۱۵۴ معلم و دانشآموز مجروح شدهاند.
۴- تاکنون ۱۷ مرکز هلالاحمر از آغاز جنگ رمضان مورد آسیب جدی قرار گرفتند و ۳۷ خودرو امدادی که ۳۵ خودرو آن، آمبولانس بوده از چرخه خدمت و فعالیت خارج شدهاند. ۱۰ امدادگر هلالاحمر نیز در جریان امدادرسانی به هموطنان آسیبدیده از حملات، مجروح شده و یک امدادگر نیز در حین امدادرسانی به مردم به شهادت رسیده است.
از هموطنان درخواست میشود که نقاط آسیب دیده از جنگ را به شماره ۱۱۲ هلالاحمر اطلاع دهند و از تماس با این شماره امدادی برای دریافت اطلاعات محلهای مورد اصابت خودداری و اخبار مربوط به جنگ را از رسانههای رسمی دنبال کنند.
در حال حاضر ۱۰۰ هزار امدادگر هلالاحمر در سراسر کشور برای خدمت و امدادرسانی به مردم در شرایط سخت و دشوار در آمادگی کامل به سر میبرند.»