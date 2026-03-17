به گزارش ایلنا، حمیدرضا خان محمدی؛ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در نشست صمیمی جمعی از ورزشکاران و هنرمندان سفیر مدرسه‌سازی با رییس و اعضای هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، با قدردانی از همراهی اهالی ورزش و هنر با نهضت توسعه عدالت آموزشی، اظهار کرد: این حضور و همراهی، بیانگر احساس عمیق قلبی، همدلی آگاهانه و دغدغه مندی شما است که برای ساختن مدرسه و آینده کودکان کشور دور هم جمع شده‌اید.

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور با بیان این‌که این نشست هزاران فایده داشته و کار بزرگی است، افزود: دل‌های همه ما با این سرزمین و آب و خاک است. با این پرچم که برافراشته با خون هزاران شهید است.

وی خطاب به ورزشکاران و خیرین، تصریح کرد: شما خیرین عزیز مدرسه ساز، ورزشکاران و عزیزانی که دل در گرو کار خیر و ساختن و استقلال ایران دارید، همه پهلوانان و اسطوره‌های ماندگار ایران هستید.

خان محمدی با اشاره به جنایات دشمن در شهادت ۱۶۸ کودک بی‌گناه در مدرسه میناب، خاطرنشان کرد: باید به دنیا نشان دهیم که موشک‌های مدعیان حقوق بشر که جز کودک کشی و مظلوم کشی کاری نمی‌دانند، چه بلایی بر سر مدارس کودکان ما آورد و این سند جنایت و در عین حال نماد همدلی و ایستادگی و مظلومیت خواهد بود.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به ابراز احساسات تعدادی از حاضران در قبال حمایت مدرسه میناب، گفت: دست تک تک شما را می‌بوسیم و اعتقاد داریم تنها موشکی که دشمنان نمی‌توانند بزنند و رهگیری کنند روح بزرگ وجود شماست که در همه مردم وجود دارد.

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور در ادامه افزود: علی رغم آنکه خون‌های هموطنان شهید از جمله دانش آموزان و کودکان؛ در جای جای کشور دل‌های همه ما و آزادگان را به درد آورده، اما باعث اتحاد و همدلی بیشتر هموطنان در دفاع از کشور و مقابله با دشمنان شده است.

خان محمدی خاطر نشان کرد: بازسازی مدرسه میناب که نماد مظلومیت کودکان و بی‌رحمی دشمنان است، برکاتی خواهد داشت و پیام‌آور توجه ما به فرهنگ و دانش و پیشروی در صلح و نوع دوستی است که شما هم به شکل ویژه‌ای می‌توانید سهم موثری در آن داشته باشید.

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور در پایان با بیان این‌که روزهای سختی که پشت سرمی گذاریم نویدبخش روزهای خوب است، افزود: تمدن ما قابل مقایسه با هیچ‌چیزی نیست و در تاریخ هم شاهد هستیم که ایرانیان خالق چه صحنه‌های همدلی بوده‌اند.

