به گزارش ایلنا، سرهنگ محسن باسره، ضمن قدردانی از استقامت و پایداری ملت شریف ایران در روزهای نبرد با استکبار جهانی اظهار داشت: به‌منظور کاهش دغدغه‌های شهروندان در فرآیند انجام امور اداری مرتبط با نقل‌وانتقال وسایل نقلیه، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در مجموعه پلیس راهور فراجا، اعتبار تمامی وکالت‌نامه‌های صادره برای تعویض پلاک که در این بازه زمانی با پایان اعتبار مواجه می‌شوند، تا پایان شرایط جنگی به‌صورت سیستمی و خودکار تمدید شده است و این اسناد بدون هیچ‌گونه محدودیت در تمامی مراکز تعویض پلاک کشور مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا در خصوص تداوم خدمات‌رسانی حتی در روزهای تعطیل تأکید کرد: به دستور فرماندهی فراجا و سردار حسینی رئیس پلیس راهور، تمام تلاش ما بر این است که خدمات به مردم حتی در ایام تعطیل و شبانه‌روزی بدون وقفه ادامه یابد.

این تداوم خدمات، نشان‌دهنده تعهد دستگاه‌های انتظامی کشور در حفظ آرامش اجتماعی و ارائه خدمت مطلوب در شرایط کنونی است.

سرهنگ باسره در ادامه با اشاره به افزایش ساعات کاری مراکز تعویض پلاک تصریح کرد: به منظور تسهیل امور شهروندان در ایام پایانی سال، ساعت کاری مراکز تا ساعت ۱۶:۰۰ در روزهای عادی و تا تاریخ ۲۸ اسفندماه تمدید شده و خدمات تعویض پلاک و شماره‌گذاری به صورت کامل و بدون وقفه ارائه خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت خدمات پس از ۲۸ اسفندماه نیز افزود: تصمیم‌گیری در خصوص ادامه خدمات از تاریخ ۲۹ اسفند به بعد، منوط به دستورالعمل‌های لازم و با توجه به میزان تقاضا و مراجعه مردم خواهد بود. ما در این خصوص انعطاف‌پذیری کامل داریم و بر اساس شرایط و نیازهای مردم، بهترین تصمیم را اتخاذ خواهیم کرد.

سرهنگ باسره در پایان تأکید کرد: این تعهد ما است که در شب و روز، حتی در ایام تعطیلات نوروز، سلامت و امنیت شهروندان را در اولویت قرار دهیم.

