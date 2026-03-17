جاده چالوس برای چهارمین روز متوالی یک‌طرفه شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا از یک‌طرفه شدن مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال برای چهارمین روز متوالی خبر داد و اعلام کرد: این تصمیم با هدف تخلیه بار ترافیکی و مدیریت ایمن سفرها اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در پی ترافیک سنگین در جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال، مسیر جنوب به شمال این دو محور یک‌طرفه شده است. 

وی افزود: از همین رو، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب از محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج تا اطلاع ثانوی ممنوع است و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. 

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت سایر محورهای پرتردد کشور نیز گفت: در محورهای هراز و فیروزکوه ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده و در محور آزادراه قزوین–رشت نیز تردد نیمه‌سنگین در جریان است. 

وی تأکید کرد: در سایر جاده‌های کشور، تردد به‌صورت روان برقرار است و در حال حاضر، به‌جز محدودیت اعمال‌شده در محور چالوس، انسداد یا محدودیت خاص دیگری گزارش نشده است.

 

