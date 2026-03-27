دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در گفتوگو با ایلنا:
بعد از پایان جنگ، سقف آموزش حضوری دانشآموزان را باید افزایش دهیم
دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی گفت: از زمانی که مجبور شدیم از آموزش مجازی استفاده کنیم، شاهد افت آموزش و کاهش کیفیت آموزش بودهایم. بنابراین ضروری است بعد از پایان یافتن جنگ، سقف آموزش حضوری را افزایش دهیم.
«فرج کمیجانی» با توجه تکرار آموزش مجازی به دلایل مختلف از جمله جنگی که در آن قرار داریم، درباره ملزومات تقویت بنیه علمی دانشآموزان در دوران پساجنگ به خبرنگار ایلنا گفت: بهرهبرداری از آموزش مجازی در جای خود بسیار خوب است و میتواند برای دانشآموزان کمککننده باشد، اما نمیتواند جای آموزش حضوری را بگیرد. در واقع آموزش مجازی میتواند روشی برای کمک به آموزش حضوری باشد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال میتوان از تعطیلات تابستان کاست و به روزهای آموزش حضوری اضافه کرد، یعنی دانشآموزان به جای خرداد ماه در تیرماه تعطیل شوند. این روش میتواند باعث تداوم آموزش حضوری شده و از افت آموزشی دانشآموزان جلوگیری کند.
دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی تاکید کرد: همه مقاطع تحصیلی نیازمند چنین راهکارهایی هستند. همانطور که گفتم آموزش مجازی نمیتواند فواید آموزش حضوری را داشته باشد، زیرا پرورش و آموزش آنگونه که در مدرسه رخ میدهد در فضای مجازی اتفاق نمیافتد.