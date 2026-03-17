باران مهمان آخرین روز سال در تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن اشاره به آسمان صاف تا کمی ابری استان طی دو روز آینده از وقوع رگبار و رعد و برق از روز جمعه (۲۹ اسفندماه) خبر داد.

به گزارش ایلنا، برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود. 

امروز (۲۶ اسفندماه) با گذر سامانه بارشی از استان، در بعضی ساعات افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتا شدید و در ارتفاعات به‌ویژه ارتفاعات بالادست شرقی گاهی توام با مه و بارش برف و باران با احتمال کولاک برف و در نواحی جنوبی گاهی وزش باد شدید با احتمال رخداد گردوخاک موقت مورد انتظار است. 

روزهای چهارشنبه (۲۷ اسفندماه) و پنجشنبه (۲۸ اسفندماه) آسمان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد با احتمال افزایش باد در نیمه جنوبی پیش‌بینی می‌شود. 

از روز جمعه (۲۹ اسفندماه) تا شنبه (اول فروردین) با نفوذ سامانه بارشی به‌تدریج افزایش ابر و در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. 

به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران آسمان تهران فردا چهارشنبه (۲۷ اسفندماه) صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد با حداکثر و حداقل دمای ۱۵ و ۸ درجه سانتیگراد و پس‌فردا (۲۸ اسفندماه) صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد اواخر وقت وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۱۶ و ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

 

