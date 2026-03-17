دفاتر خدمات الکترونیک شهر در همه مناطق فعال است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضمن بازدید از برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر بر ضرورت تداوم خدمترسانی مطلوب به شهروندان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با حضور در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به شهروندان قرار گرفت.
نصراله آبادیان در این بازدیدها بر ضرورت تداوم خدمترسانی مطلوب به شهروندان تاکید کرد و گفت: ارائه خدمات شهرسازی با همان کیفیت، دقت و سرعت همیشگی دنبال میشود و پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم در هر زمان و هر موقعیت از اولویتهای اصلی مدیریت شهری است.
براساس گزارش شهر، گفتنی است، دفاتر خدمات الکترونیک شهر در همه مناطق مختلف، فعال بوده و پاسخگوی همه خدمات موردنیاز حوزه شهرسازی و دیگر نیازهای شهروندان هستند.