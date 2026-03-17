اطلاعیه برنامه پذیرش دکتری (Ph. D) سال ۱۴۰۶

به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور ضمن معرفی رشته‌گرایش‌ها، دروس امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه‌های امتحانی برنامه پذیرش دکتری (Ph. D.) سال ۱۴۰۶ به شرح فایل پیوست ذیل، به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در این آزمون می‌رساند، پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۶ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی» و همچنین آیین‌نامة اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پذیرش آزمون مذکور که در زمان ثبت‌نام توسط این سازمان منتشر می‌شود، صورت خواهد گرفت.

۱- شیوه «آموزشی – پژوهشی»: سنجش و پذیرش بر اساس معیارهای زیر انجام می‌گیرد:

- آزمون متمرکز: ۵۰ درصد

- سوابق آموزشی، پژوهشی و فنّاوری: ۲۰ درصد

- مصاحبه علمی و سنجش عملی: ۳۰ درصد

۲- شیوه «پژوهش محور»: سنجش و پذیرش بر اساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

- آزمون متمرکز: ۳۰ درصد

- سوابق آموزشی، پژوهشی و فنّاوری: ۲۰ درصد

- مصاحبه علمی و سنجش علمی: ۳۰ درصد

- تهیه طرح واره: ۲۰ درصد

اجرای مرحلة اوّل (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فنّاوری، مصاحبه علمی و… توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

۳- بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۳ مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph. D) سال ۱۴۰۶ به شرح زیر خواهد بود:

الف) درس زبان با ضریب یک

ب) دروس تخصصی (در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) با ضریب پنج

سنجش و پذیرش برای تمامی دوره‌ها شامل: روزانه، نوبت دوم، پردیس‌های خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، روزانه-غیردولتی، غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس قانون فوق، آیین‌نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت.

۴- شرایط و ضوابط در دفترچة راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۵- با توجه به امکان تغییر نام رشته‌گرایش‌ها و یا سایر اطلاعات در جداول مجموعه‌های امتحانی تا زمان شروع ثبت‌نام، ملاک نهایی، مفاد دفترچه راهنمای ثبت‌نام خواهد بود.

۶- زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اعلام خواهد شد.

معرفی مجموعه‌های امتحانی آزمون ورودی نیمه‌متمرکز دکتری (Ph. D) سال ۱۴۰۶

