خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه برنامه پذیرش دکتری (Ph. D) سال ۱۴۰۶

کد خبر : 1762989
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای برنامه پذیرش دکتری (Ph.D) سال 1406 را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور ضمن معرفی رشته‌گرایش‌ها، دروس امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه‌های امتحانی برنامه پذیرش دکتری (Ph. D.) سال ۱۴۰۶ به شرح فایل پیوست ذیل، به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در این آزمون می‌رساند، پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۶ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی» و همچنین آیین‌نامة اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پذیرش آزمون مذکور که در زمان ثبت‌نام توسط این سازمان منتشر می‌شود، صورت خواهد گرفت. 

۱- شیوه «آموزشی – پژوهشی»: سنجش و پذیرش بر اساس معیارهای زیر انجام می‌گیرد: 

- آزمون متمرکز: ۵۰ درصد

- سوابق آموزشی، پژوهشی و فنّاوری: ۲۰ درصد

- مصاحبه علمی و سنجش عملی: ۳۰ درصد

۲- شیوه «پژوهش محور»: سنجش و پذیرش بر اساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد: 

- آزمون متمرکز: ۳۰ درصد

- سوابق آموزشی، پژوهشی و فنّاوری: ۲۰ درصد

- مصاحبه علمی و سنجش علمی: ۳۰ درصد

- تهیه طرح واره: ۲۰ درصد

اجرای مرحلة اوّل (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فنّاوری، مصاحبه علمی و… توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد. 

۳- بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۳ مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph. D) سال ۱۴۰۶ به شرح زیر خواهد بود: 

الف) درس زبان با ضریب یک

ب) دروس تخصصی (در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) با ضریب پنج

سنجش و پذیرش برای تمامی دوره‌ها شامل: روزانه، نوبت دوم، پردیس‌های خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، روزانه-غیردولتی، غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس قانون فوق، آیین‌نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 

۴- شرایط و ضوابط در دفترچة راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

۵- با توجه به امکان تغییر نام رشته‌گرایش‌ها و یا سایر اطلاعات در جداول مجموعه‌های امتحانی تا زمان شروع ثبت‌نام، ملاک نهایی، مفاد دفترچه راهنمای ثبت‌نام خواهد بود. 

۶- زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اعلام خواهد شد. 

معرفی مجموعه‌های امتحانی آزمون ورودی نیمه‌متمرکز دکتری (Ph. D) سال ۱۴۰۶

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل