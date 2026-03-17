شرط بازنشستگی و برقراری مستمری برای مددجویان

به گزارش ایلنا، علی بحیرایی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره)، با تشریح اقدامات این نهاد در راستای آتیه خانواده‌های تحت حمایت اظهار کرد: در مسیر تحقق برنامه‌های توانمندسازی، اعتبار حق‌بیمه تامین‌اجتماعی مربوط به سه ماهه چهارم سال جاری برای ۶۱ هزار و ۶۵۷ نفر از بیمه‌شدگان تحت حمایت، با اعتباری بالغ بر ۲۲۴ میلیارد تومان تخصیص یافته و ارسال شد.

وی با تبیین سرفصل‌های این اقدام حمایتی افزود: این اعتبار ویژه «زنان سرپرست خانوار» و «مجریان طرح‌های اشتغال» است که توسط کمیته امداد در قالب بیمه‌پرداز سازمان تامین‌اجتماعی حمایت می‌شوند تا از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و خدمات درمانی بهره‌مند شوند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، هدف نهایی این طرح را خروج پایدار و عزتمندانه از چرخه فقر دانست و خاطرنشان کرد: مددجویان بیمه‌پرداز با رسیدن به سن بازنشستگی و برقراری مستمری از سوی سازمان تامین‌اجتماعی، با تکیه بر درآمد پایدار خود از پوشش حمایتی کمیته امداد خارج می‌شوند.

بحیرایی در خصوص شرایط قانونی بازنشستگی این افراد تصریح کرد: طبق ضوابط جاری، زنان تحت پوشش با رسیدن به سن ۵۵ سالگی و مردان با رسیدن به سن ۶۰ سالگی، مشروط به پرداخت حداقل ۱۰ سال حق‌بیمه، بازنشسته شده و از مستمری‌بگیران رسمی سازمان تامین‌اجتماعی خواهند شد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، وی در پایان تأکید کرد: تداوم پرداخت حق‌بیمه این گروه‌ها حتی در شرایط سخت اقتصادی، از اولویت‌های راهبردی کمیته امداد است تا زنجیره امنیت روانی و اقتصادی خانواده‌ها با وقفه مواجه نشود.

