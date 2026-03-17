به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی جهاددانشگاهی در اطلاعیه مرکز آزمون جهاددانشگاهی آمده است: تمامی داوطلبان واجد کلیه شرایط و ضوابط دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون ۲۷ شهریورماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات تابعه وزارت بهداشت که در آزمون مذکور ثبت‌نام نموده، و در آزمون کتبی حاضر بوده‌اند، و به عنوان پذیرفته شده نهایی به دستگاه اجرایی معرفی نشده باشند، به شرط اینکه نمره مکتسبه آن‌ها حداقل ۱۵ باشد، می‌توانند در تکمیل ظرفیت شرکت نمایند.

تذکر: نمره مکتسبه عبارت است از نمره خام آزمون کتبی بدون احتساب ضرایب و امتیازات افزودنی.

تبصره: شرکت داوطلبان شغل پرستار در مرحله تکمیل ظرفیت، مشروط به کسب نمره مکتسبه حداقل ۱۰ از آزمون کتبی مجاز می‌باشد.

تبصره: داوطلبان ایثارگر سهمیه‌های ۲۵ و ۵ درصد، به شرط ثبت‌نام در شغل‌محل‌های مختص ایثارگران، از حدنصاب تعیین شده معاف هستند و در صورتی که در شغل‌محل‌های مختص سهمیه آزاد ثبت‌نام کنند، می‌بایست حدنصاب لازم را داشته باشند.

نحوه ثبت‌نام: در پروفایل داوطلبانی که مجاز به ثبت‌نام در این مرحله باشند، بخشی تحت عنوان تکمیل ظرفیت قرار داده شده و این دسته از داوطلبان می‌توانند پس از مراجعه به این بخش، از بین محل‌های مجاز، یک محل در همان شغل را جهت رقابت مجدد انتخاب نمایند.

داوطلبان تا پایان روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ برای ثبت نام فرصت دارند.

