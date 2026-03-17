آغاز فعالیت دومین قطار ملی مترو در شبکه متروی تهران

به گزارش ایلنا، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد قطار شماره ۷۰۱ از سری قطارهای قرارداد تولید ۱۱۳ دستگاه واگن ملی، به عنوان دومین رام قطار بومی شرکت واگن‌سازی تهران تحویل شرکت بهره برداری مترو شده است.

این قطار در خط ۲ شبکه مترو پایتخت به کار گرفته شده و روزانه بیش از ۲۵ هزار مسافر را جابجا خواهد کرد و در ۵ روز اخیر، بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر طی مسیر داشته است.

