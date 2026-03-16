درخواست آتش نشانی؛ هلال احمر و اورژانس
چهارشنبه سوری به فکر امدادگران ما و مردم باشید
به گزارش ایلنا هلالاحمر، آتشنشانی و اورژانس از مردم درخواست کردند: از برگزاری هرگونه مراسم، جشن، آتشبازی و گردهماییهای محلی در شب چهارشنبهسوری امسال پرهیز کنند
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
مردم عزیز ایرانسپاس بیکران خداوند را که توفیق خدمت به شما مردم دلیر و شجاع و حفظ جان انسانها را به ما عطا کرده است، لذا با هدف "حفاظت از جان شهروندان، کاهش فشار بر نیروهای امدادی و درمانی و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و حفظ منابع ضروری کشور در شرایط جنگی" و با توجه به شرایط حساس کشور و تداوم جنگ تحمیلی دشمن، از عموم مردم درخواست میشود تا از برگزاری هرگونه مراسم، جشن، آتشبازی و گردهماییهای محلی در شب چهارشنبهسوری امسال پرهیز کنید
دلایل این امر مهم عبارتند از: توزیع منابع اضطراری:سازمانهای اورژانس، آتشنشانی و جمعیت هلالاحمر باید تمام توان و منابع خود را در شرایط جنگی برای حوادث احتمالی و پشتیبانی از عملیاتهای دفاعی به کار گیرند و لازم است با حوادث پیشبینیشدهی نظیر آتشبازیها درگیر نشوند.
کاهش خطرات جانی و مالی:هرگونه آتشبازی و استفاده از مواد محترقه، خطر آتشسوزی، سوختگی، ضایعات چشمی و حتی جانسوزیهای ناگهانی را افزایش میدهد که در شرایط کنونی میتواند فشار مضاعفی بر سیستمهای درمانی وارد آورد.
احترام به خانوادههای شهدا:به خانوادههایی که عزیزانشان در این نبرد میهنی از دست دادهاند، احترام میگذاریم و با همراهی خود، همدلی خود را به ایشان نشان میدهیم.سلامت عمومی و محیطزیست:دود ناشی از آتشبازی برای سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران تنفسی آسیبزا است و باعث آلودگی هوا و محیطزیست میشود که در شرایط کنونی کشور، سلامت عمومی یک سرمایه ملی است.
به خاطر داشته باشیم: از انجام رفتارهای پر خطر در مراسم چهارشنبهسوری بپرهیزیم. - آتشبازی و استفاده از مواد محترقه حتی کم خطر را محدود نماییم. - تجمعهای محلی و خیابانی با موضوع چهارشنبه سوری را برگزار نکنیم.شمارههای اضطراری را بخاطر داشته باشید:هلال احمر ۱۱۲آتشنشانی ۱۲۵اورژانس ۱۱۵
امسال را با همدلی، مسئولیتپذیری و درک شرایط بگذرانیم. هر قدمیکه برمیداریم، به امید پیروزی در فردا.
با شما، برای کشوری امن و پایدار.